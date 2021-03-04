 

CNBC – Байден обвинил выходящие из карантина штаты в «неандертальском мышлении»

04.03.2021, 18:54, Новости дня
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Многие американские штаты начинают ослаблять или полностью отменять ограничения, связанные с эпидемией коронавируса. Их поспешность вызвала критику со стороны президента США Джо Байдена, который призвал сохранять меры безопасности, в том числе ношение масок, передаёт CNBC.

По всей стране бары, рестораны и другие заведения начинают ослаблять ограничения, связанные с COVID.

ГРЕГ ЭББОТТ, губернатор Техаса: Настало время открыть Техас на сто процентов!

Через неделю заведения смогут вернуться к нормальной работе, а техасцы  перестать носить маски.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Последнее, что нам нужно сейчас, — это неандертальское мышление: «Всё хорошо. Снимите маски». Забудьте об этом. Они всё ещё нужны.

Суровое предупреждение президента Байдена из Овального кабинета прозвучало на фоне полной вакцинации только 7,1 процента из почти 30-миллионного населения Техаса. Даже некоторые владельцы заведений, сильно пострадавших от карантина, не уверены, что полное открытие  это движение в правильном направлении.

ДЖОН БОННЕЛЛ, владелец ресторана в штате Техас: Мы и дальше будем призывать наших клиентов надевать маски, потому что, как мне кажется, они повышают безопасность. Наш персонал продолжит носить маски.

В Миссисипи также отменяют ограничение и ношение масок. Кроме того, многие другие штаты ослабляют свои требования к защите от COVID.

МАНИШ МАЛЛИК, владелец ресторана в Чикаго: Это похоже на свет в конце тоннеля.

Но Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предупреждают: этот свет может быть огнями приближающегося поезда.

РОШЕЛЬ ВАЛЕНСКИ, директор CDC: Мы продолжаем наблюдать тревожные признаки в траектории развития пандемии в США.

После недолгой стабилизации на прошлой неделе число заболеваний и смертей от COVID-19 вновь пошло вверх. Точно так же выросли очереди к центрам вакцинации. Два этих фактора являются очевидным свидетельством того, что борьба с коронавирусом всё ещё далека от завершения.    

ДЖЕЙ ГРЕЙ, корреспондент NBC News: И тем не менее через неделю и впервые за большую часть года мы сможем услышать музыку и беседы, которые начнут доноситься из этих ресторанов и баров в районе Лоуэст Гринвилл здесь, в Далласе. Если говорить о причинах, почему некоторые жители штата немного разочарованы решением губернатора, то стоило бы начать с вакцинации.

Местные прививочные центры были в течение недели закрыты из-за плохой погоды. И к настоящему моменту, по информации CDC, только 7,1 процента из 30 миллионов техасцев прошли полный курс. Всё это также приходится на начало весенних каникул в регионе. В этот сезон, как многие опасаются, может произойти резкий рост числа заболеваний, Шеп.

Дата выхода в эфир 04 марта 2021 года.



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