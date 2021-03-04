Bloomberg об испытаниях космического корабля Илона Маска – удачно приземлился, но затем взорвался

04.03.2021, 18:54, Новости дня

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Прототип корабля Starship SN10, созданного компанией SpaceX Илона Маска, после испытательного полёта совершил удачное приземление, передаёт Bloomberg. Однако, как отмечается в статье, затем ракета дала крен и вскоре взорвалась.

Компания SpaceX в ходе третьего испытательного полёта осуществила удачную посадку прототипа своей ракеты Starship, но затем корабль взорвался, превратившись в огненный шар.

SN10 совершил полёт на высоте приблизительно 10 километров, а затем совершил контролируемый спуск и мягкое приземление. Однако ракета, по всей видимости, дала крен, а вскоре после этого взорвалась.

Несмотря на всё это, первое удачное приземление говорит о прогрессе в рамках программы, которая, как надеется Илон Маск, однажды обеспечит отправку людей на Марс.

Дата выхода в эфир 04 марта 2021 года.