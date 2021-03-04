Корреспондент – МИД Словакии извинился за шутку премьера о передаче Закарпатья России

04.03.2021, 18:54, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Глава МИД Словакии принёс извинения Киеву за шутку своего премьер-министра. Как передаёт «Корреспондент», ранее словацкий премьер Игорь Матович на вопрос журналиста о том, что Братислава пообещала россиянам за вакцину «Спутник V», ответил: «Закарпатскую Украину».



Reuters

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок принёс извинения за шутку своего премьер-министра о Закарпатье в обмен на российскую вакцину. Как передаёт «Корреспондент», об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня я общался со своим украинским партнёром, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Я извинился перед ним за неуместные заявления премьер-министра Словацкой Республики Игоря Матовича в адрес Украины», — написал Корчок.

«Мне тем более жаль, что буквально несколько дней назад мы в Киеве очень хорошо поговорили о том, как дальше развивать наши отношения», — добавил министр.

Ранее на этой неделе во время радиоинтервью на вопрос журналиста, что глава словацкого правительства пообещал россиянам за поставки вакцины «Спутник V», Матович ответил: «Закарпатскую Украину». При этом он дал понять, что пошутил, и заверил, что не давал россиянам никаких обещаний.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в соцсети ответил Матовичу о Закарпатье, предложив ему обменять пару регионов Словакии на вакцину.