CNBC – палата представителей отменила заседание из-за экстремистской угрозы

04.03.2021, 18:54, Новости дня

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Палата представителей США решила не проводить запланированное заседание, после того как спецслужбы сообщили о возможном нападении экстремистов на Капитолий, передаёт CNBC. Согласно полученным сведениям, сторонники QAnon и других теорий заговора могут попытаться вновь совершить переворот в день, когда до 1937 года происходила инаугурация нового президента Соединённых Штатов.

Добрый вечер. Капитолий снова под угрозой нападения, которая настолько серьёзна, что палата представителей отменила завтрашнее заседание. Спецслужбы сообщают, что разговоры американских экстремистов вызывают большую обеспокоенность. Они говорят о нападении на Капитолий и выдворении демократических законодателей в очередной попытке переворота. Полиция Капитолия предупредила, что серьёзно относится к этим сведениям и ещё больше повышает уровень безопасности.

Завтра 4 марта — это был день инаугурации до того, как конгресс поменял его в 1937 году. Теперь 4 марта выбрали QAnon и другие сторонники теории заговоров, которые якобы верят, что в этот день бывший президент снова придёт к власти.

Сегодня с нами на прямой линии из Вашингтона корреспондент CNBC Эймон Джаверс. Эймон?

ЭЙМОН ДЖАВЕРС, корреспондент CNBC: Да, Шеп, сегодня вечером они (полиция. — ИноТВ) не оставляют ни единого шанса. Посмотрите на прямое включение из зала заседания палаты представителей. Конгресс спешит закончить голосование по вопросам, которые были запланированы на завтра. Так что теперь многим конгрессменам не придётся ехать в город завтра — в тот день, который некоторые сторонники QAnon необоснованно назвали «настоящим днём инаугурации». Полиция Капитолия заявила, что уже значительно усилила меры безопасности. ФБР и Министерство внутренней безопасности предупредили, что некоторые экстремисты обсуждали планы на 4 марта по захвату контроля над Капитолием и выдворению демократических законодателей. Госслужащие также расширили обеспечение безопасности на демократических менеджеров по импичменту, у которых обычно нет такой защиты.

Итак, ожидается, что голосование в зале заседаний начнётся с минуты на минуту. Это будет последнее за неделю голосование палаты представителей, в то же время сенат заявил, что проведёт завтра заседание, которое начнётся днём.

Дата выхода в эфир 03 марта 2021 года.