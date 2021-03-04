Мнение: Сравнение флотов стран-участников второй мировой войны

04.03.2021, 18:50, Разное

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Наглядная инфографика от Wargaming о составах и размерах флотов основных участников второй мировой войны.

На заглавной картинке, флот Британской империи перед началом второй мировой войны.

Красным цветом на картинке помечены корабли основных классов потопленные в годы войны.

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