Мнение: Сравнение флотов стран-участников второй мировой войны
04.03.2021, 18:50,
Разное
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Наглядная инфографика от Wargaming о составах и размерах флотов основных участников второй мировой войны.
На заглавной картинке, флот Британской империи перед началом второй мировой войны.
Красным цветом на картинке помечены корабли основных классов потопленные в годы войны.
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Источник: Colonel Cassad
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