 

Мнение: Сравнение флотов стран-участников второй мировой войны

04.03.2021, 18:50, Разное
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Наглядная инфографика от Wargaming о составах и размерах флотов основных участников второй мировой войны.

На заглавной картинке, флот Британской империи перед началом второй мировой войны.
Красным цветом на картинке помечены корабли основных классов потопленные в годы войны.

Источник: Colonel Cassad



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