 

Instagram удалил в РФ более 500 аккаунтов, которые отговаривали от участия в акциях в поддержку Навального

04.03.2021, 18:48, Новости дня
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Компания Facebook, которой принадлежит социальная сеть Instagram, 3 марта сообщила, что удалила в соцсети 530 аккаунтов, созданных в России и предназначенных для внутренней аудитории во время протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

“Мы обнаружили и отключили подавляющее большинство этих учетных записей, в том числе с помощью автоматизации, когда они начали публиковать сообщения”, – отметили в компании.

В подробном отчете Facebook приведены примеры заблокированных аккаунтов. В одном из постов изображена больничная палата, в которой лежит пациент. Фото подписано: “23 января на митинг сходил – деда под ИВЛ положил”.

В другом примере на фото школьника подпись: “Когда батя из Росгвардии, а ты сказал, что будешь в школе и дали по жопе не только на митинге, но и дома”.

“Роскомнадзор” 4 марта заявил, что проверит обоснованность блокировки аккаунтов.

“Роскомнадзор направил руководству компании Facebook Inc письмо с требованием предоставить списки аккаунтов, к которым ограничен доступ, а также разъяснить причины их блокировки”, – отметили в сообщении.

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января, где лечился после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

Сразу после возвращения его задержали в аэропорту Шереметьево по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

После ареста Навального в России начались массовые акции протеста. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста. Однако через несколько дней передумали и анонсировали новую акцию, прошедшую 14 февраля.

20 февраля российский суд отказался выполнять решение ЕСПЧ и освободить Навального и признал законным решение о замене политику условного срока на реальный. 

В конце февраля Навального этапировали в исправительную колонию №2 в городе Покров Владимирской области.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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