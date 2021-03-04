Аваков: Компании, принадлежащие семье Медведчука, поставляли топливо подразделениям, которые стреляли в наших. Это можно терпеть?

04.03.2021, 18:48, Новости дня

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону заявил, что государство не должно терпеть финансирование террористов на Донбассе компаниями, которые принадлежат нардепу от партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Виктору Медведчуку.

“Мне смешна риторика [Медведчука]: “До чего докатились! Мерзавцы. Жен уже трогают…” Да нельзя, конечно, ни жен трогать, ни детей, но в данном случае весь бизнес этих коллег был оформлен на супруг этих политиков. Я тогда не удержался еще после первого заседания СНБО, когда еще санкции не были введены по Медведчуку, в студии [журналиста Савика] Шустера – я тогда не удержался и задал вопрос господину [нардепу от ОПЗЖ Юрию] Бойко: “А вы готовы поставлять топливо вооруженным формированиям ОРДЛО, террористам?” Он говорит: “Нет, я не готов”. Мы это помним”, – отметил Аваков.

Он подчеркнул, что, вводя санкции, украинское государство защищает свои интересы.

“Так вот в основе следующего пакета санкций, когда в том числе этим женам и Медведчуку тоже, внесли их в санкции – лежали в том числе эти факты. Когда компании, принадлежащие этой семье, поставляли топливо фактически подразделениям, которые стреляли в наших. Это можно терпеть или нет? Или вы мне будете говорить, что надо идти в суд? Мы пойдем в суд в криминальном процессе. “Мы” – это государство. А сейчас мы защищаемся. Это заградительные санкции. Великобритания так делала, Соединенные Штаты так делали и делают. Практически все страны”, – сказал Аваков.

Министр также добавил, что власть продолжит закрывать все новые телеканалы, которые будут связаны с Медведчуком.

Аваков: Когда я был нардепом, ко мне Яценюк подошел и говорит: “Надо – на 10 дней пойдешь главой МВД”. Семь лет сижу. Полный текст интервью Авакова Гордону

Совет нацбезопасности и обороны Украины 19 февраля решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.

Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма. Санкции вводятся на три года и касаются всего имущества, контролируемого Медведчуком, сообщали в Совете нацбезопасности. Президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля ввел в действие решение СНБО.

Также Совет нацбезопасности поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод “Самара – Западное направление”. Нефтепродуктопровод эксплуатирует компания “Прикарпатзахідтранс”. С Медведчуком ее связывали “Экономическая правда”, LIGA.net и экс-нардеп Сергей Лещенко. Сам политик связь с этой компанией отрицал.

В ОПЗЖ назвали ограничения “репрессиями и уничтожением украинской демократии”.

2 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против Козака и принадлежащих ему телеканалов. Санкции предусматривают лишение лицензии “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

Сотрудники попавших под санкции СНБО телеканалов “112 Украина”, ZIK, NewsOne, которые связывают с главой политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком, вышли 26 февраля в эфир на канале “Перший незалежний”. 25 февраля у львовского канала изменился собственник, им стало ООО “Медиахолдинг “Новости”, которое было создано 100 работниками заблокированных каналов.

Через час канал отключили от вещания на спутнике, а затем и в кабельных сетях, он продолжил вещание в интернете. В эфире и соцсетях телеканала сообщили, что провайдеры и спутниковые операторы получили требование от СБУ не предоставлять ему никаких услуг.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube



Дмитрий ГОРДОН

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