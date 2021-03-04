 

Прививаться или нет, “видосики” Зеленского, Медведчук, Жуков и Бандера. Интервью Гордона с Комаровским. Трансляция

04.03.2021, 18:48, Новости дня
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Комаровский родился в 1960 году в Харькове. Окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.

С 1991-го по 2000 год был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы.

В 2006 году открыл консультативный медицинский центр “Клиником” в Харькове.

Комаровский – автор многочисленных научных трудов, ведущий ряда телевизионных программ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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