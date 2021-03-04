Адвокат Дикань: Офис президента мог бы разработать новый уголовный кодекс, а то в Украине до сих пор действует “портновский” кодекс 2012 года

04.03.2021, 18:48, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Определение справедливости судебных решений в отношении ветеранов и общественных деятелей не входит в полномочия главы государства. Об этом в комментарии изданию “ГОРДОН” адвокат, защитник семей Небесной сотни Павел Дикань.

“Несправедливые решения судов встречаются везде. В Украине, наверное, несколько чаще, чем в других странах. С настороженностью отношусь к этой инициативе Офиса президента создать механизм анализа решений судов в отношении ветеранов и общественных деятелей. От офиса часто поступают спонтанные решения, которые в большинстве случаев не реализуются, а что за ними стоит, вообще сложно догадаться. Похоже на очередную пиар-акцию”, – отметил Дикань.

По его словам, основная задача Офиса президента – законодательная инициатива.

“Определять справедливость судебных решений не полномочия главы государства. Для этого внутри страны есть механизм кассационного обжалования, а за ее пределами – Европейский суд по правам человека. Он медленно, но работает. Других механизмов нет. Такова основа независимости ветвей власти. Задача офиса – законодательная инициатива, которая должна пройти через парламент и потом имплементироваться”, – подчеркнул адвокат.

По его мнению, сам анализ судебных решений не представляет большого труда, однако остается не совсем понятным, как поступать с несправедливыми приговорами.

“Пара грамотных юристов может через реестр судебных решений отобрать ряд дел с явными признаками несправедливости. Сразу возникнет вопрос, что с этим делать и как на это реагировать? Если инициатива ОП – повод подготовить изменения в кодексы, тогда она имеет право на существование. Законодательная инициатива у президента есть. Есть и очевидно несправедливые решения, например, дело генерала Назарова”, – сказал Дикань.

Он считает, что гораздо важнее для Украины разработать принципиально новый уголовный кодекс.

“Проблем в том, что системно к кодексам (уголовному и уголовному процессуальному) законодательная власть Украины так и не подошла. До сих пор действует так называемый “портновский” кодекс 2012 года, в который вносятся точечные изменения. Но, как правило, их последствия не просчитываются и возникают ситуации, как, скажем, с законом Савченко. Есть огромная проблема и по заочному осуждению. Реальной концепции нет, зато вносятся какие-то нормы, обрывочные статьи, которые в итоге не работают. С моей точки зрения кодексы надо разработать с нуля. И это была бы правильная работа Офиса президента”, – резюмировал Дикань.

3 марта Офис президента Украины предложил инициировать анализ уголовных производств, которые были начаты после 2014 года против ветеранов и общественных деятелей, “которые боролись с российской агрессией, ее гибридными проявлениями и могли стать жертвами произвола чиновников, правоохранителей и несправедливых решений судей”.

Заявление Офиса президента появилось на фоне акций протеста, вызванных вынесением обвинительного приговора одесскому активисту Сергею Стерненко.

23 февраля Приморский райсуд Одессы признал его виновным по делу о похищении в апреле 2015 года тогдашнего руководителя одесского отделения пророссийской партии “Родина” Сергея Щербича. Активиста приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества. Такой же срок получил и другой фигурант дела Руслан Демчук. Стерненко отрицает причастность к инциденту.



Елена ПОСКАННАЯ

журналист, редактор

—