 

В “Лекхиме” назвали окончательную эффективность китайской вакцины от коронавируса, которую заказала Украина

04.03.2021, 18:48, Новости дня
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Окончательная эффективность вакцины от коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech, – 83,5%.

Об этом по итогам завершения третьего этапа клинических исследований вакцины в Турции сообщила агентству “Интерфакс-Украина” компания “Лекхим”, которая является поставщиком препарата в Украину.

“Вакцина предупредила тяжелые формы течения заболевания и госпитализацию в 100% случаев”, – проинформировали в компании. Там отметили, что в Турции в испытании препарата приняли участие более 10 тыс. человек. 

1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании “Лекхим”, которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидалось, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля, но это не произошло. Глава Минздрава Максим Степанов сказал 1 марта, что по контракту препарат должны поставить до 6 марта –  “с предоставлением всех документов по поводу эффективности”. 

Вакцина компании Sinovac проходила третий этап клинических испытаний в Индонезии, Турции и Бразилии. В разных исследованиях она продемонстрировала от 50,38% до 91,25% эффективности.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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