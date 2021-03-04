 

Как россияне относятся к работе под началом женщин

04.03.2021, 18:46, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Аналитики университета “Синергия” провели исследование, чтобы выяснить, как россияне относятся к женщинам-начальницам. Выяснилось, что большинство граждан не хочет работать под началом представительниц прекрасного пола.

Так ответили 51,2% опрошенных. Для других 28,2% респондентов пол руководителя не имеет значения, а 20,6% участников опроса положительно относятся к женщинам-начальницам. При этом большинство россиян отметили, что они менее организованны, но более креативны, чем мужчины, сообщает телеканал “360”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.08 / Мнение: Главный урок протестов в Беларуси

03.02 / Оксана Воеводина призналась, что три раза чуть не потеряла ребенка

23.07 / Мнение: Пять плюсов удалённой работы

03.02 / Пашаев рассказал о спрятанной у Ефремова сотне миллионов рублей

21.11 / Популярная специя оказалась эффективна против ОРВИ и рака

28.01 / Скандалы: «Коробка из под ксерокса» комнаты №514

06.09 / Мнение: Что делать, если в вакансии не указана зарплата

02.07 / 5 вещей, за которые мы любим сериал c Мэнди Мур и Майло Вентимилья “Это мы”

20.09 / В Костроме оштрафовали мужчину, нагадившего на памятник голубю

07.09 / Два миллиона долларов в месяц: бывшая жена Доктора Дре добивается от него рекордных алиментов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска