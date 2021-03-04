 

Тихановская пожаловалась на безуспешные попытки связаться с Кремлем

04.03.2021, 18:46, Разное
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Политик пожаловалась, что ей так и не удалось поговорить с кем-нибудь из Кремля. Светлана Тихановская предположила, что российские власти не хотят сотрудничать с белорусской оппозицией.

“Нам никто не ответил”, – отметила оппозиционер. По ее мнению, Москва заинтересована в том, чтобы Александр Лукашенко покинул пост главы республики, однако это не должно “выглядеть как победа народа”.

Ранее российский дипломат Дмитрий Мезенцев отверг возможность диалога Москвы с лидером белорусской оппозиции. “Это – внутриполитический вопрос независимой Белоруссии”, – приводит его слова РИА Новости.

Выборы в республике состоялись 9 августа. По данным Центризбиркома, большинство голосов набрал Александр Лукашенко. Его главный оппонент Тихановская получила всего 10% поддержки.

Через несколько дней после голосования оппозиционер покинула Белоруссию. В окружении Светланы Тихановской объяснили, что власти угрожали ей и ее родным расправой, если она срочно не уедет из страны.

Александр Лукашенко позднее опроверг эту версию. Президент рассказал, что протестующие хотели совершить покушение на Светлану Тихановскую, и он помог ей в безопасности перебраться за границу. “Стоял вопрос жизни и смерти”, – подчеркнул он.



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