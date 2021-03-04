 

Минобороны РФ ускорило программу государственных испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон»

04.03.2021, 18:44, Разное
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В Министерстве обороны решили ускорить программу испытаний новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон». Источники из российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) утверждают, что на такой шаг руководство пошло, чтобы принять «Циркон» на вооружение уже в 2022 году.
В рамках «максимального ускорения» предусматривается параллельное испытание «Цирконов», а не очередное. Запуски ракеты с подводного и надводного носителей осуществятся параллельно. Так, в 2021 году «Адмирал Горшков» должен произвести шесть пусков гиперзвуковой ракеты: два в рамках летно-конструкторского испытания и четыре согласно государственному заказу.

Параллельно, но с борта «Северодвинска» состоятся четыре пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон» из надводного положения. Успех испытаний гарантирует принятие на вооружение новых ракет уже в первой половине 2022 года. Точные даты испытаний еще не анонсированы, но пуск «Циркона» с АПЛ «Северодвинск» может состояться уже после июня.

Источник: riafan.ru



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