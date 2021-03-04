Эксперт перечислил возможные причины гибели всего живого на Земле

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04.03.2021, 18:44, Разное
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Замдиректора Института физики атмосферы им. Обухова РАН Владимир Семёнов перечислил возможные причины гибели всего живого на Земле. Это могут быть новые ледниковые периоды, падение метеорита, движение тектонических плит и переизбыток кислорода.
Климатолог взял за основу теорию учёных из NASA и Университета Тохо в Японии. Исследователи постарались создать модель развития Земли. Временной промежуток составил 1 млрд лет. Согласно их данным, планета лишится своей атмосферы и кислорода в ней из-за нагрева Солнца и расширения звезды. В свою очередь Семёнов считает возможной и обратную сторону, когда в атмосфере будет слишком много кислорода. Эксперт объяснил, что сейчас во время извержений из недр планеты вырывается водяной пар и углекислый газ. При этом, внутри Земли проходит процесс восстановления кислорода. Он вырабатывается при окислениях металлов. Таким образом нельзя исключать, что в конечном итоге из Земли начнут извергаться огромные объёмы кислорода. Это приведёт к нагреву атмосферы и парниковому эффекту, что полностью уничтожит всю жизнь на планете.

В заключении климатолог объяснил, что теоретические данные коллег из США и Японии не представляют особой ценности. Всё дело в очень большом периоде, ведь за 1 млрд лет может произойти куда больше катастроф, чем можно представить. Падение метеорита, который пока не удалось обнаружить тоже довольно правдоподобная теория. Не менее возможная и новый ледниковый период, а также движение континентов. В данный момент они двигаются от 5 до 10 сантиметров в год, но в будущем даже Антарктида может поменять своё местоположение и создать новый суперконтинент.

Источник: www.osnmedia.ru



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