Мнение: Операция “Камала”

04.03.2021, 18:42, Разное

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Какой все-таки позор… Думали ли мы в 80е, глядя на своих “кремлевских старцев”, с трудом понимавших, на каком они свете – что доживем до времени, когда и у Америки будет свой Черненко? Нашел в ФБ:

“Байден все еще не проводил пресс-конференцию после 43 дней пребывания в должности. Не было обращения к народу. Его держат подальше от СМИ, потому что боятся, что он замолчит или не сможет ответить на простые вопросы. Поэтому его инструктируют отвечать коротко и обрывать разговор. Выглядит очень грубо, даже для тех, кто привык к манере диалога президента Дональда Трампа, и тех критиков, которые 4 года его президенства возмущались его “грубостью”. Они в итоге получили сенильного старика с прогрессирующей деменцией. Байден не виноват, несчастный человек.В ответе те, кто его туда поставил.

Камала знает,что скоро она займёт президентское кресло и всё закрутит по своему.Она разговорчива,остра на язык и очень мстительна.Готово ли болото терпеть её – увидим. Но как бы не складывались обстоятельства в будущем, климатический олигархат, левые и болотные трутни власть не захотят отдавать ни при каких обстоятельствах”.

Очевидно, что власть в Штатах перейдет к Камале, скорее всего, уже в этом году – то есть демократы, у которых не выгорело с Хиллари, все равно, не мытьем, так катаньем протащат-таки женщину на высший пост в стране. И это будет уже полное надругательство над демократией и вообще здравым смыслом – ведь, вспомним, Камала вылетела из праймериз Демпартии в 2020 году на самом первом, начальном этапе. То есть ее никто не захотел поддержать даже среди демократического электората.