Мнение: Cчастливый Газпром, шведы делят Арктику и исход гастарбайтеров из Британии

04.03.2021, 18:24, Разное

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1. Прошедшая морозная коронавирусная зима оставит у многих тягостные воспоминания о плохо проведённом времени. Вместе с тем российский Газпром сейчас подсчитывает денежки, заработанные им в период рекордных холодов на Западе:

https://lenta.ru/news/2021/03/01/freeze_gas/

Европейские страны резко нарастили закупку российского газа в январе-феврале 2021 года на фоне сильных морозов и снегопадов. Об этом российский газовый монополист «Газпром» сообщил в своем Telegram-канале.

Поставки топлива в дальнее зарубежье увеличились на 32,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 34,5 миллиарда кубометров. В частности, Франция нарастила закупку газа на 26,7 процента, Греция — на 27,3 процента, Германия — на 32,9 процента, Польша — на 36 процентов, Сербия — на 52,2 процента, Турция — на 52,9 процента, Румыния — на 54,5 процента, Болгария — на 56,5 процента, Италия — на 64 процента. Венгрия и вовсе увеличила закупки почти в два раза (плюс 85 процентов к уровню прошлого года).

В «Газпроме» сообщили, что экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» также продолжает расти. Поставки регулярно идут с превышением суточных контрактных обязательств. Фактический месячный объем поставок за февраль 2021 года оказался в 3,2 раза больше, чем за февраль 2020-го.

Генерал Мороз в очередной раз убедительно показал, что европейская стратегия на конфронтацию с Россией, навязанная США, не работает. Россия нужна Европе: без наших углеводородов европейцам будет плохо и холодно.

Катастрофические морозы в Техасе тем временем продемонстрировали, что американцы не в состоянии решить даже собственные проблемы, так что Европе на них рассчитывать глупо.

2. Шведы в своём репертуаре. На нас они смотрят как на богатого медведя, которого надо убить, чтобы поделить его шкуру:

https://lenta.ru/news/2021/02/28/sweden/

Шведская журналистка Анна-Лена Лорен описала планы России на Арктику фразой из детского мультика «Маша и Медведь». Свое мнение она изложила в колонке для издания Dagens Nyheter.

Лорен описала серию, в которой героям мультфильма было поручено раздать новогодние подарки, однако Маша не захотела это делать, легла на гору коробок и заявила: «Не дам!» После описания сцены журналистка отметила: «Вкратце об отношении российского правительства к Арктике».

По словам Лорен, России принадлежит уже около половины территории Арктики и Кремль хочет заполучить контроль над новыми островами и водами, которые появляются по мере таяния льда.

«Когда российская исследовательская экспедиция театрально установила титановый флаг на дне Северного полюса в 2007 году, это было отчасти зрелищем для своей аудитории, но также и сигналом для внешнего мира. В том же году Россия подала в ООН заявку на расширение своих территориальных вод до Северного полюса», — написала она и добавила, что в 2015 году Россия подала новую заявку с утверждением, что континентальный шельф Сибири простирается дальше. Журналистка также указала, что Россия модернизирует военные базы в Арктике, вкладывая большие ресурсы в производство материалов, устойчивых к сильным холодам.

По мнению Лорен, Россия также намерена полностью контролировать Северный морской путь. «В этой сфере России нет конкуренции — это единственная страна в мире, у которой есть атомный ледокольный флот», — написала журналистка.

В 1878—1879 годах российско-шведский исследователь Адольф Эрик Норденшельд первым в мире прошёл по Северному морскому пути. Однако у современной Швеции нет выхода к Северному Ледовитому океану, так что претендовать шведы ни на что не могут.

3. Российские проблемы с мигрантами меркнут по сравнению с британскими. Из-за эпидемии коронавируса и связанных с ней ограничений, на фоне худшего за 300 лет падения экономики, гастарбайтеры массово покидают Соединённое Королевство. Из одного только Лондона уехали уже 700 тысяч человек:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-26/biggest-foreign-worker-exodus-since-wwii-adds-to-britain-s-woes

Столь значительная нехватка рабочей силы грозит ещё сильнее обрушить экономику. За прошлый год британский ВВП упал почти на 10%, а отсутствие гастарбайтеров, согласно расчётам экспертов, снизит экономический рост как минимум на 1 процентный пункт в ближайшие 5 лет.

И это ещё не все невзгоды, которые нависли над Туманным Альбионом. Евросоюз ещё не до конца наказал Британию за брекзит. Нефть в Северном море заканчивается, а курс на превращение страны в «ветряную сверхдержаву», провозглашённый премьером-популистом Борисом Джонсоном, грозит простым англичанам самым натуральным вымерзанием.