Мнение: Самоидентичность и самооценка

04.03.2021, 18:16, Разное

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Все самые сложные темы, которые у нас остаются подвешены в воздухе, касаются самоидентичности.

Без хорошего понимания этой темы, мы не можем развивать дальше тему имиджа и тему сексуального ресурса, да и в других ресурсах эта тема – камень преткновения.

Самоидентичность – это и определение ОЗ, и адекватная самооценка, и персона, и своя фигура и многое другое.

Если у человека возникают трудности с определением своей идентичности, у него нет целостности, его личность распадается на отдельные части, и тогда все разговоры об опоре на себя и прокачке ресурсов бессмысленны. Некому и не на что опираться, некому и нечего прокачивать.

Самоидентичность – это отождествление себя с разными группами людей, чтобы ответить на вопрос: кто я, какой я.

Это именно отождествление себя с группами, поскольку никак иначе невозможно подобрать характеристики себя.

Какой у вас пол, какой возраст, какая профессия, какой рост, какие объемы тела, какая национальность, какой финансовый уровень.

На первый взгляд это очевидные всем характеристики, установить которые может каждый.

Но все сложней.

В случае с самоидентичностью у большинства получается точно так, как в бородатом анекдоте, который я не раз упоминала, про психически больного, который тащил за собой на веревочке консервную банку. "Собачка?" – спросил его врач. "Да что вы, доктор. Это же банка консервная". "Хорошо, готовьтесь к выписке". Больной зашел за угол, наклонился над банкой и погладил ее: "Жучка, здорово мы его обманули?"

Большинство людей при заполнении анкет пишут свой пол, возраст, профессию, рост, вес, а другой рукой поглаживают свою Жучку.

Многим кажется, что возраст их меньше, чем в паспорте, рост больше, вес наоборот, их настоящая профессия другая, более престижная, да и пол не соответствует шаблону.

Люди автоматически отвечают на вопросы анкеты, поскольку знают, что надо писать официальные данные, но их самоидентификация, их собственная оценка себя отличается от этих данных.

Они себя представляют иначе, отождествляют себя не с теми группами людей, и для своего удобства иногда вообще отрицают, что есть какие-то группы.

На их взгляд не существует деления на два пола, биологически может быть, но это ни на что не влияет. Гендеров нет или их сотни.

То же самое касается и возраста. Ей сорок, но она ощущает себя на двадцать, а выглядит, как ей кажется, на двадцать девять, поэтому возраст паспортный свой она помнит, но Жучку поглаживает.

Образование – то же самое. Если нет диплома, это же не значит, что человек не владеет знаниями. Он может изучать многое сам и быть ничем не хуже так называемых профессоров. Кроме того, знания можно получать не из учебников, а напрямую из информационного канала. Ну и зачем дипломы?

А профессия? Если в силу разных причин вы безработный или временно, вот уже десять лет, работаете на случайной работе, это не имеет отношения к вашей идентичности. Ваша истинная профессия та, которая вам кажется наиболее заманчивой.

Вот примеры разрушения идентичности.

Это мешает выбирать верную линию поведения, мешает заниматься ресурсами, мешает уважать себя и даже просто себя представлять мешает.

На примере ресурса имиджа мы много раз видели, что, если люди не имеют реалистичного образа себя, их имидж страдает.

Они видят себя моложе, стройней, выше ростом, и черты лица видят совсем другими.

Поэтому при взгляде на модель, которая совсем не похожа на них, у них возникает желание взять ее образ, и им кажется, что получится что-то подобное. Как в фото-отзывах на онлайн-покупки:

Других ресурсов это точно так же касается.

И дело не только в завышенной самооценке.

Люди переоценивают одни свои характеристики, но недооценивают другие.

Тянутся к чужому, теряют свою. Не видят своих преимуществ, гоняются за тем, чего у них нет.

Из-за это не прокачивают ресурсы, а теряют их.

Жизненный опыт многих людей подчиняется закону подлости.

У них с детства получается одно, а хочется совсем другого, они нравятся одним, а им нравятся совсем другие, их способности тут, а тянет их туда, у них все условия здесь, а им хочется быть там.

Закон подлости – это закон жадности. Главная причина внешнего локуса – стремление получить чужое вместо заботы о своем.

Почему все свое кажется таким скучным?

По той же причине, почему ребенок хочет играть не в свои игрушки, а в чужие.

Свои он уже видел, а чужие новые. Свои и так его, никто не отнимет, а чужие надо успеть схватить.

В основе этого стремления можно увидеть нормальные человеческие амбиции, и даже закон эволюции: стремление к большему, стремление к расширению и росту.

Но обратите внимание, как воплощаются эти амбиции и как реализуется этот закон.

Реализуется он при игноре другого важного закона – закона ограничений, закона физических условий, закона реальности.

Без ограничений любая сила превращается в зло, а любая пища в яд.

Природный инстинкт тянет человека захватывать побольше ресурсов, а воспитание должно заниматься тем, чтобы научить человека делать это в границах, считаться с реальными условиями и с законами общежития. Только тогда ресурсы будут прокачиваться, а не разрушаться.

Но многие люди, вырастая, остаются детьми, которые кидают свою игрушку и тянутся к чужой, даже не пытаясь обменять свою на чужую. Если бы они научились самодостаточности и уважению к своему, другие тянулись бы к их игрушкам и их игрушки возросли бы в цене.

Феномен “забора Тома Сойера” не в том, что Том раскрутил зевак, а в том, что он красил забор с удовольствием и был так убедителен в этом удовольствии, что получился крючок. Он не планировал изначально делать из этого аттракцион, он хотел всего лишь избежать насмешек, хотел дать понять, что вполне доволен своей участью и находит в ней кайф.

Главное в этом феномене не то, какими простаками оказались знакомые Тома, а в том, как возрастает ценность вещи от фокуса, который направлен на нее.

Чтобы направить и удерживать фокус, нужно получать удовольствие. Невозможно удерживать фокус на чем-то, что не является жизненно важным в этот момент и не доставляет кайф. Если речь не идет об опасности, человек хочет получать удовольствие. И если человеку скучно или никак, он не будет удерживать фокус на предмете.

Марк Твен показал нам создание полевого вихря, когда Том сначала заставил зевак наблюдать за своей работой с удивлением, а потом с желанием. Чем дольше они наблюдали, тем больше им хотелось принять участие, а их тяга привлекала других.

То же самое касается самоидентичности. Если вы любите то, что у вас есть, чем бы это ни было, если вы занимаетесь прокачкой этого, внимательно и с удовольствием, растет не только ваша ОЗ, растет ваша фигура в поле, растет ваша спонтанность и даже ваш магнетизм. Если же вы в постоянном "поиске себя", не хотите принять ни одну свою тождественность, отрицаете принадлежность к группам людей по полу, году рождения, профессии, социальным статусам, вроде финансов и семейного положения, то вы раскидываете все свои игрушки и клянчите чужие и никто не хочет с вами играть.

Самоуважение – это уважать ту идентичность, которая есть, ту самую, формальную, которую вы пишете в анкетах.

Не надо ничего придумывать, научитесь любить и уважать то, что есть.

Это вранье, что свою реальную идентичность сложно увидеть.

Посмотрите на себя не как на исключительного уникума, а как на представителя общества, одного из многих.

У вас есть год рождения и пол, записанные в паспорт, у вас есть физические объемы и размеры, и если вы забыли их, можно померить, у вас есть зарплата, обязательства по ипотеке, кредитам, алиментам, у вас есть гражданство, прописка, банковский счет, у вас есть имущество, есть диплом об образовании или нету, есть трудовой договор, есть записи о прошлых работах, есть конкретные навыки, вроде знания языка, умения печь пироги или подтягиваться на перекладине, и если вы не можете в любой момент эти навыки продемонстрировать, значит вы переоцениваете их.

Вот нормальная идентичность, все те характеристики, которые ни у кого не вызывают вопросов, и обычно вам лень их озвучивать, потому что и так всем понятно.

Если идентичность вызывает сомнения или вопросы, значит это лишняя характеристика. Берите ее формальную составляющую.

Например, в соцсетях вместо статуса холост или женат часто можно встретить туманное "все сложно".

Если вы не только пишете такое для других, но и сами не можете понять, холосты вы или женаты, у вас проблемы с самооценкой, а причина – все та же жадность. Вы женаты, но и свободным себя чувствовать хочется. Или вы холостяк, но хотите создать видимость, что не такой уж вы и одинокий.

Везде, где ваша идентичность вам не понятна, вы не хотите согласиться с реальным статусом, хотите считать его формальным.

И вот самое главное, что надо знать про самооценку.

Самое главное, друзья, что надо было бы вынести в отдельный пост.

Самооценка – это инструмент, который необходим только тогда, когда речь идет о каком-то деле.

Самооценка – не для самолюбования, не для самокопания.

Они нужны только тогда, когда вы решаете делать что-то или не делать. Вот когда вам нужно оценить свой уровень в том или ином.

Подбираете платье, оцените свои размеры, возраст. Думаете, отозваться ли на эту вакансию, оцените свои навыки. Планируете покупку автомобиля, оцените свой банковский счет. Просто так размышлять о своих размерах, перебирать свои навыки, думать о своем банковском счете – пустые мысли.

Когда возникает вопрос о знакомстве с кем-то, вы можете прикинуть разницу ОЗ, но не стоит размышлять о своей ОЗ просто так. Это пустые мысли.

Все пустые мысли имеют одну единственную цель – кормление короны.

То, что многие люди считают самооценкой – мастурбация Эго.

Это именно мастурбация – почесывание, поглаживание, постукивание, пощипывание Эго, ради удовольствия.

Немедленное удовольствия, когда вы себя хвалите, или отсроченное, когда ругаете.

Даже когда вам кажется, что вы пытаетесь стимулировать себя на будущую работу таким образом, нет.

Для работы нужна конкретная задача: что-то сделать, что-то придумать.

Самооценка участвует в работе: она служит ориентиром для выбора поведения.

Работа задает вопрос: как сделать? Самооценка отвечает: вот так я могу, так вряд ли.

А мастурбация Эго – это размышление о себе вне всякой работы.

Нет никакой актуальной задачи, точнее задачи есть, но вы их отложили, чтобы поместить фокус на себя и подумать, как вы прекрасны или как вы уродливы, как вы успешны или как вы несчастны.

То и другое выдается за "работу над мотивацией", но и сексуальная мастурбация часто выдается за работу над либидо.

Человеку кажется, что если он некоторое время пороется в своей шкатулочке и повспоминает свои удачи, у него поднимется настроение и он ощутит прилив сил.

Но если нет никакой работы, по поводу которой вы вспоминаете, как уже делали такое однажды и хорошо получилось, весь "прилив сил" идет на кормление короны. Вы упиваетесь тем, что вы молодец и на многое способны, и вместо нормального рабочего состояния получаете опьянение и потом похмелье.

Если вы предаетесь самоуничижению, вы тоже занимаетесь мастурбацией Эго, просто с мазохизмом. Вам кажется, что вы таким образом избавляетесь от короны, делаете свою самооценку лучше, добываете мотивацию, чтобы что-то менять в своей жизни. Но нет. Для изменения жизни нужна конкретная работа, любая, самая маленькая задача, которую вы будете решать: профессиональная, спортивная, бытовая, учебная, интеллектуальная, но должна быть конкретная цель, что именно вы хотите освоить, понять, сделать, и оценивать себя надо только в рамках этой задачи, ни на шаг не выходя за ее пределы.

Если вы привыкли думать о том, какой вы плохой, ленивый, неуспешный, неловкий, вы используете самооценку для нытья или самонаказания, потому что надеетесь, что после такого плача, вы получите поощрение. Большинство невротиков чувствуют напряжение, если не предаются самоуничижению. И им нужно сбросить это напряжение, наговорив себе гадостей. Но это такая же дурная привычка, как кормление короны хвастовством.

Любые виды мастурбации самооценкой делают локус контроля внешним.

Когда вы перебираете свои успехи в шкатулочке, вы ждете награды извне, когда вы перебираете свои неуспехи в анти-шкатулочке, вы ждете помощи извне. Вы все время обращаетесь к кому-то внешнему, не к себе, то нахваливая себя, то ругая. И награда, и помощь приходят к вам со стороны короны.

Самооценкой нужно пользоваться только в связи с конкретной задачей.

Самооценка – очень простая вещь, очень конкретная, очень предметная.

То, что из нее делают люди, не имеет отношения к ее нормальному функционалу.

Вот задача и вот самооценка в связи с ней. Как в известном примере Гальперина о психике как органе планирования деятельности. Волк хочет перепрыгнуть через ров и оценивает, хватит ли его размера и силы его лап, чтобы преодолеть данное расстояние и не упасть в яму. Вот это и есть самооценка. А если бы волк лежал и размышлял, как мощны его лапищи, или наоборот, как коротки его лапки, он был бы похож на инфантильного человека.

Сможете привести примеры нормальной самооценки и мастурбации посредством самооценки?