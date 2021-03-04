Мнение: Ротация

04.03.2021, 18:12, Разное

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Лидеры Единой России (так и напрашивается оборот «группировка, разрешенная в России») заявили о том, что по итогам выборов состав депутатского корпуса должен обновиться как минимум на 50 процентов. Вначале эту идею озвучил руководитель генсовета Турчак, сегодня эту установку подтвердил и глава (или главарь) этого образования Медведев.

Смысл новаций очевиден: у населения сформировался устойчивый запрос на новые лица. Включая и высшее руководство. Во-первых, чисто психологическая усталость (цитата самого Путина про Гельмута Коля здесь выглядит крайне уместной – «От одного лидера, даже столь сильного, как Коль, за шестнадцать лет устанет любой народ, даже такой стабильный, как немцы. Они должны были это вовремя понять.». К себе, правда, Путин эту здравую мысль не относит. А зря). Во-вторых, всё больше людей приходит к очевидному выводу: без смены нынешнего режима ни о каком изменении катастрофического сценария вести невозможно. Даже те, кто не готов подходить к вопросам смены власти радикально, внутренне вполне согласны с необходимостью хотя бы кадровых перемен, причем не косметических.

В общем, лозунг «Долой» приобретает не просто всё новых сторонников, но и становится ключевым консенсусным, объединяющим разные социальные, политические и идеологические группы населения. Тут поневоле приходится что-то делать.

В принципе, стратегия выживания режима уже обозначена: это террор. Однако если есть возможность продлить свое существование в легитимном поле (хоть какое-то время), то эту возможность будут пробовать создать и использовать.

Раз менять лица в высшем руководстве невозможно, значит, нужно хотя бы имитировать изменения и перемены. Поэтому решение сбросить балласт в виде депутатов Госдумы — чуть ли не единственное из доступных и относительно безопасных. С другой стороны, кардинальное обновление никак не отменяет того ключевого параметра депутатского корпуса, как полная бесхребетность и тотальная покорность руководящим указаниям. Пусть это было уже достаточно давно, но даже небольшое количество свежих лиц в депутатском корпусе Съезда и Верховного Совета СССР запустили последний акт в истории развала и распада Советского Союза. Рисковать повторить этот сценарий сейчас никто не станет.

Поэтому никаких честных и свободных выборов, конечно, не будет. Скорее, наоборот — уровень фальсификаций на «выборах» в этом году не будет ограничен вообще ничем. «Ротация» должна быть проведена еще до «выборов» – строго аппаратно.

По всей видимости, будет создана и защита от «умного голосования» Навального. Во-первых, его посадка, скорее всего, полностью дезорганизует его Фонд. Идею «умного голосования», скорее всего, перехватят какие-то совсем откровенные фрики и городские сумасшедшие. Кстати, уже даже есть кандидат на эту роль: совершенно не зря Явлинский взял на себя несколько постыдную обязанность пинать сидящего в кутузке Навального. Теперь ему будет предложено поднять упавшее знамя и как обычно, все превратить в полное и унылое … ну, в общем, и так понятно.

Во-вторых, не слишком надеясь на «знаменосцев» с поднятым знаменем, власть очевидно создаст и технологические рамки, в которых любое «умное голосование» попросту зачахнет. Смысл УГ ведь примитивен: голосуйте за кого угодно, кроме единоросса. Значит, в конкуренты к кандидатам от Единой России будут на самых важных округах пропускать настолько омерзительных личностей, что «умное голосование» обернется само против себя.

В общем, нет никаких сомнений, что установка на 50-процентное «обновление» будет выполнена успешно. Другой вопрос, что практической пользы в этом уже не будет. Дума настолько сервильный институт, а звание депутата уже ничем не отличается в массовом сознании от определения врага народа, что большого толка в «ротации» добиться вряд ли получится.

С другой стороны, а что режим теряет? Ставка на террор и так сделана. Каратели на взводе, учения в Сирии по уничтожению мирного населения прошли успешно, тренировки на своем собственном населении идут непрерывно. Вряд ли режим настолько наивен, чтобы делать ставку на «ротацию». Пользы с нее никакой, но и вреда, в общем-то, тоже.

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