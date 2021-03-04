 

24 Horas – Бразилия переживает худший момент пандемии, однако Болсонару продолжает отрицать её серьёзность

04.03.2021, 18:04, Новости дня
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В половине бразильских штатов койки в столичных отделениях интенсивной терапии заняты уже более чем на 85%, передаёт Canal 24 Horas TV. Страна переживает худший момент пандемии, и врачи требуют от президента Жаира Болсонару принять срочные меры, чтобы избежать грядущего коллапса в больницах. Однако, как отмечается в материале, бразильский лидер продолжает отрицать серьёзность пандемии.

САГРАРИО ГАРСИА-МАСКАРАКЕ, корреспондент TVE и Canal 24 Horas: Бразилия переживает худший момент пандемии. Об этом в одном из писем предупреждают люди, отвечающие за здравоохранение в 27 бразильских штатах. Они требуют от президента Болсонару издать указ о введении в стране комендантского часа и принять срочные меры, чтобы избежать грядущего коллапса в больницах.

В половине бразильских штатов койки в столичных отделениях интенсивной терапии заняты уже более чем на 85 процентов. Медленные поставки вакцин не помогают: вакцинацию прошли всего лишь 4 процента бразильцев.

Растёт также обеспокоенность по поводу амазонского варианта, распространившегося по всей стране. Согласно исследованию Университета Сан-Паулу, этому варианту удаётся обойти иммунную систему людей, у которых уже есть антитела.

«В такой критический момент, как этот, нам нужен ответственный лидер», — заявляет врач Педро Туриньо.

Но этого нельзя сказать о Жаире Болсонару. Почти половина бразильских штатов в последние дни распорядилась о введении комендантского часа в ночное время.

В столице страны, Бразилиа, на сутки были закрыты службы, не относящиеся к жизненно важным.

Однако десятки протестующих вышли на улицы, требуя возвращения к работе.

Болсонару продолжает отрицать серьёзность пандемии. Он уже заявил, что урежет чрезвычайное выделение средств тем штатам, которые вводят ограничения, и что губернаторы этих штатов будут нести ответственность за ликвидацию рабочих мест.

ЖАИР БОЛСОНАРУ, президент Бразилии: Политика «Оставайтесь дома, а порядок в экономике мы наведём позже» не работает и не будет работать.

«Закрывать город — это диктаторская мера», — считает его сын, сенатор Флавио Болсонару.

Дата выхода в эфир 02 марта 2021 года. 



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