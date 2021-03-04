 

Der Spiegel – за «Альтернативой для Германии» установят слежку

04.03.2021, 18:04, Новости дня
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Партии «Альтернатива для Германии» официально предъявлено подозрение в правоэкстремизме, пишет Der Spiegel. Это означает, что Федеральное ведомство по защите конституции (BfV) ФРГ может установить за партией слежку с помощью технологий спецслужб. Отмечается, что решение BfV было обусловлено ростом радикальных настроений внутри «АдГ», а также связями партии с правоэкстремистскими организациями.


Reuters

Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ (BfV) объявило, что партия «Альтернатива для Германии» подозревается в правоэкстремизме, пишет Der Spiegel. Теперь за партией может быть установлена слежка с использованием инструментов спецслужб.

При этом в ведомстве заявили, что пока слежка за депутатами «АдГ» в бундестаге, региональных парламентах и Европарламенте вестись не будет. То же самое касается и кандидатов от «АдГ» на выборы 2021 года.

Как пишет издание, эксперты и юристы BfV с 2019 года составляли почти 1000-страничную экспертизу, в которой обосновывались причины необходимости установления слежки за «АдГ». В экспертизе собраны доказательства предполагаемых нарушений партии против демократического общественного порядка. Der Spiegel сообщает, что окончательное признание подозрения в правом экстремизме «АдГ» было принято в минувший четверг.

Доказательства, собранные в экспертизе BfV, представляют собой различные речи и высказывания функционеров «АдГ» всех уровней, пишет издание. По мнению BfV, большую роль в подозрениях партии в правом экстремизме сыграло правонационалистическое внутрипартийное объединение «Крыло». Глава BfV Томас Хальденванг ещё в декабре минувшего года говорил о том, что «Крыло» и его лидер Бьёрн Хёкке сильно прибавили в своём влиянии внутри партии. Кроме того, свою роль сыграла связь «АдГ» с правоэкстремистскими организациями, такими как «Движение идентичников» и «Один процент». Der Spiegel отмечает, что в нескольких федеральных землях Германии «АдГ» уже состоит под наблюдением. 



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