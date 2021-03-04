Мнение: Способ избежать американских санкций

04.03.2021, 18:00, Разное

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Способ избежать американских санкций

Госдепартамент призвал Россию задекларировать и уничтожить ее «необъявленную программу» химического оружия

Россия получит шанс избежать второго раунда санкций из-за отравления оппозиционера Алексея Навального в случае, если задекларирует и уничтожит свое химическое оружие, заявили РБК в Госдепартаменте США.

В соответствии с американским Законом о контроле за химическим и биологическим оружием 1991 года (CBW Act) России грозит гарантированный второй раунд санкций из-за отравления Алексея Навального, избежать его возможно только в случае принятия на себя обязательства больше не применять химическое оружие, сообщили РБК в Госдепе.

«Мы призываем Россию задекларировать и уничтожить ее необъявленную программу химического оружия под международным наблюдением», — говорится в ответе представителя Госдепартамента США на запрос РБК.

Накануне, объявляя санкции по закону CBW за отравление Навального, Госдеп США не упомянул о неизбежности их второго раунда.

Официально Россия объявила в 2017 году, что ликвидация ее химического оружия завершена. Однако Госдепартамент считает, что Москва ведет незадекларированную программу разработки химоружия и имеет запасы отравляющих веществ.

«Требования закона CBW ясны. У России есть возможность избежать будущих санкций в рамках этого закона, если она возьмет на себя обязательство прекратить использование химического оружия и разрешить инспекции на объектах для проверки выполнения этого обязательства», — указал представитель Госдепа.

Он напомнил, что после покушения в 2018 году на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля с применением нервно-паралитического вещества «Новичок» Соединенные Штаты наложили два раунда санкций против России по закону CBW. Москва тогда не ответила на требования американского закона 1991 года.

Ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала новые санкции США враждебным антироссийским выпадом. «Абсурдность торжествует, когда поводом для введения санкций объявляется намеренно устроенная провокация с якобы «отравлением» А. Навального некими «боевыми химикатами». Все это — лишь повод для продолжения неприкрытого вмешательства в наши внутренние дела», — заявила она.

2 марта Госдепартамент США ввел в отношении России первый раунд санкций в соответствии с Законом о контроле за химическим оружием по эпизоду с отравлением Навального. Ограничения оказались достаточно символическими: Вашингтон еще более сузил возможности по экспорту американских товаров и технологий двойного назначения российским потребителям. Закон CBW обязывает США ввести санкции против страны, которая применила химическое оружие против собственных граждан. Правоприменительная практика по этому закону невелика: до России этот закон применялся лишь дважды — против Сирии в 2013 году и КНДР в 2018 году. В отношении России закон CBW применяется уже второй раз. Однако у президента США есть возможность откладывать введение санкций по этому закону или смягчать их применение, ссылаясь на интересы национальной безопасности. Администрация бывшего президента США Дональда Трампа не стала вводить обязательные «химические» санкции против России, несмотря на призывы конгресса.

https://www.rbc.ru/economics/03/03/2021/603fd1929a7947d90eea29f9 – цинк

Если коротко, то:

1. Признайте, что вы нарушаете договоренности о запрете химического оружия.

2. Признайте, что вы разрабатываете и применяете химическое оружие.

3. Фактически признайте, что все в чем вас обвиняли, это правда.

4. Поступитесь свои суверенитетом и допустите на свою территорию международных "наблюдателей".

5. Подчинитесь действию американских законов.

Собственно, это недвусмысленное предложение прогнуться и согласиться на ограниченный суверенитет в рамках ультиматума Обамы 2014 года, который подразумевал требования к РФ изменить внешнюю политику и вернуться к состоянию ограниченной субъектности.

Вполне очевидно, что США с такими делами пошлют лесом, ну а потом США под тем или иным предлогом или даже без оного, продолжат вводить новые санкции. Предложение намерено составлено в наиболее хамской форме, чтобы его невозможно было бы принять любой уважающей себя стране. Так что впереди новые санкции, которые мало повлияют на уже сложившийся контекст отношений США и РФ.

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