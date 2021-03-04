Минздрав разработает алгоритм внеочередной вакцинации от COVID-19 общественных деятелей

04.03.2021, 17:58, Новости дня

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5 марта оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины разработает алгоритм внеочередной вакцинации против коронавируса публичных и общественных деятелей. Об этом во время пресс-конференции в агентстве “Укринформ” рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, в Украину поставили десятидозные флаконы вакцины от COVID-19 Oxford/AstraZeneca (Covishield). Во время вакцинации населения мобильными командами медиков некоторые дозы препарата остаются и их нужно утилизировать (флакон можно использовать до шести часов после открытия). Поэтому и было принято решение прививать тех лиц, кто стоит в очереди на втором и третьем этапах вакцинации, в частности публичных и общественных деятелей.

“Завтра на заседании оперативного штаба Минздрава мы сделаем четкий алгоритм, поскольку поступают вопросы и растет запрос общества, кто именно относится к публичным и общественным деятелем, которых можно вакцинировать остаточными дозами”, – сказал он.

Ляшко отметил, что Минздрав будет настаивать, чтобы среди публичных и общественных деятелей в первую очередь вакцинировали лиц из групп риска.

“Алгоритм до конца завтрашнего дня будет подробно представлен”, – пообещал Ляшко.

Первая партия вакцин прибыла в Украину 23 февраля. 500 тыс. доз препарата Oxford/AstraZeneca (Covishield) привезли в аэропорт Борисполь из Индии. На следующий день, 24 февраля, в Украине стартовала вакцинация. Первую прививку в стране получил житель Черкасской области, врач-реаниматолог Евгений Горенко. 25 февраля прививки начали делать во всех областях.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

После внесения изменений в национальный план иммунизации 1 марта прививку получил министр здравоохранения Максим Степанов, 2 марта – президент Украины Владимир Зеленский. От коронавируса также вакцинировался главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

1 марта в Украине стартовала запись на вакцинацию. Заявки уже подали более 100 тыс. украинцев.

По состоянию на утро 4 марта в Украине прививки от COVID-19 получили 9568 человек.

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