Украинские ученые исследуют эффективность лечения стволовыми клетками пневмонии при COVID-19. Обнародованы первые результаты

04.03.2021, 17:58, Новости дня

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3 марта Институт молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины заявил о первых положительных результатах исследования эффективности лечения стволовыми клетками пневмонии при коронавирусной инфекции COVID-19.

В исследовании принимали участие 13 человек – мужчины в возрасте от 36 до 73 лет, сказано в сообщении, опубликованном в Facebook. У пациентов было тяжелое течение болезни, сатурация менее 93% и двусторонняя пневмония.

“На второй неделе после введения стволовых клеток полностью восстановились легкие у четырех из 13 пациентов. На 24-й неделе у пациентов по результатам компьютерной томографии отмечаем положительную динамику восстановления легких, только один пациент имеет признаки фиброзирования в одной доли одного легкого”, – говорится релизе.

При этом в группе из 15 человек, которые не получали лечение стволовыми клетками один пациент умер, а у семи появились признаки фиброза легких на восьмой неделе исследования, сообщили в институте.

“Эти данные позволяют утверждать, что на сегодняшний день применение мезенхимальных стволовых клеток является перспективным методом борьбы с фиброзным перерождением ткани легких вследствие пневмонии, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2”, – заявил старший научный сотрудник института, кандидат биологических наук Владимир Шаблий.

В институте отметили, что такие исследования проводят и в других странах, а в Украине оно проводится впервые.

Украинские ученые получили результаты первого этапа исследований.

“Для того, чтобы получить полноценные данные об эффективности метода, наблюдение за пациентами должно длиться не менее года. Мы должны сравнить отдаленные результаты эффективности применения стволовых клеток с методом лечения, который утвержден протоколом Минздрава. Данные наблюдения на 24-й неделе после введения позволяют сделать вывод, что метод применения стволовых клеток является не только безопасным – не наблюдалось никаких нежелательных явлений, – но и эффективным: как в скорости выздоровления пациентов, так и в предупреждении развития фиброза легких”, – сказал Шаблий.

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Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине за последние сутки подтвердили наибольшее в 2021 году число новых случаев COVID-19 – 10 057. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 1,37 млн случае коронавирусной инфекции, скончался 26 591 пациент с COVID-19, выздоровело почти 1,19 млн человек.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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