 

“Место силы”. Цимбалюк с невестой отправился отдыхать на Бали

04.03.2021, 17:58, Новости дня
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Украинский актер Тарас Цимбалюк 4 марта в Instagram опубликовал снимки, на которых запечатлен во время отдыха на Бали.

Артист отправился в отпуск вместе со своей невестой Тиной Антоненко. 

“Место силы. Место мощной энергии. Первая длительное путешествие вместе. Один из самых красивых островов на планете, куда всегда хочется возвращаться. Обожаю Европу, по-своему интересна Африка, но Бали – это точное попадание в цель нашего идеального отдыха”, – написал актер.

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Публикация от ТАРАС ЦИМБАЛЮК (@taras.tsymbaliuk)

Цимбалюк известен по ролям в фильме “Черный ворон”, сериалах “Крепостная” и “Поймать Кайдаша”. Он также снимался в клипе российской группы “Ленинград”, премьера которого состоялась в декабре 2020 года.

В сентябре 2020 года Цимбалюк в эфире танцевального шоу на “1+1” сделал предложение своей Антоненко, на которое она ответила согласием. В январе 2021 года Цимбалюк признался, что они с избранницей еще не думали о покупке свадебных нарядов и не готовы говорить о будущей свадьбе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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