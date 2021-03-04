Россия засылала в Вильнюс двойника “повара Путина” Пригожина для информационных атак – контрразведка Литвы

04.03.2021, 17:58, Новости дня

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Россия пыталась организовать информационную атаку против Литвы, используя двойника российского бизнесмена Евгения Пригожина, который находится в европейских санкционных списках. Об этом сообщил в своем отчете, опубликованном на сайте Минобороны Литвы, Департамент госбезопасности Литвы.

По данным литовских спецслужб, в начале 2020 года в Вильнюсском аэропорте приземлился для технического обслуживания самолет, принадлежащий Пригожину, Hawker 800. Ввиду санкций, в услугах ему отказали, и он улетел. Одновременно с этими событиями, в страну коммерческим рейсом прибыл человек с паспортом на имя гражданина России Евгения Пригожина, совпадающей датой рождения, и внешне похожий на российского бизнесмена. Однако при проверке на границе было установлено, что в Литву прибыл не сам Пригожин, и россиянина пустили в страну.

Директор Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис, выступая с отчетом в парламенте страны, пояснил, что некоторые цифры в документах не совпали, и этот человек попал в Литву автоматически, не вызвав подозрений. “Он не был идентифицирован как лицо, находящееся в санкционном списке”, – цитирует его выступление Delfi.

Двойник Пригожина из аэропорта отправился к зданию Министерства транспорта и коммуникаций Литвы, где сфотографировался, после чего вернулся в аэропорт и вылетел обратно в Россию. Вскоре он приехал в Литву еще раз и несколько раз сфотографировался на фоне достопримечательностей и здания парламента.

После этого российский портал “Собеседник” опубликовал материал о том, что близкий к президенту РФ Владимиру Путину олигарх якобы прибыл в Литву и обсудил с высокопоставленным представителем Министерства транспорта некие проекты. Другая статья “Собеседника” рассказывала о повторном визите Пригожина в Вильнюс и его посещении Сейма, несмотря на санкции ЕС. О мнимых визитах бизнесмена в Литву сообщили и некоторые другие российские издания.

Скриншот: kam.lt

“На самом же деле двойник Пригожина в Вильнюсе не встречался ни с одним представителем литовской власти или бизнеса, которые были упомянуты в публикациях”, – говорится в отчете. Литовские спецслужбы считают, что главной целью этой провокации была попытка выставить Вильнюс перед союзниками по ЕС и НАТО как ненадежного партнера, ведущего двойную игру, а заодно проверить, как будет действовать литовская контрразведка.

“Публикацию этой лживой информации нельзя назвать успешным выпадом, поскольку ее обнародовали лишь небольшие бульварные российские порталы, это не вызвало резонанса ни в Литве, ни в других государствах ЕС и НАТО”, – говорится в отчете.

Что за человек прилетал в Вильнюс под именем Пригожина, в отчете не говорится.

Также в докладе литовских спецслужб упоминаются события в Белоруссии, запуск в Беларуси Островецкой АЭС, Китай, попытки распространения теорий заговора, связанных с COVID-19 и кибербезопасность республики. Но самой большой и потенциально реальной угрозой для Литвы в Департаменте госбезопасности страны считают “правящий режим России и ее военную мощь”.

Пригожин родился в 1961 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). Как пишет “Медуза”, в 1979 году он был приговорен к условному сроку за кражу, а спустя два года получил реальный срок за разбой в составе организованной группы, мошенничество и вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией. Его приговорили к 12 годам лишения свободы, из которых девять он провел в колонии (Forbes уточняет, что Пригожина помиловали). После освобождения занялся бизнесом. В середине 1990-х открыл в Санкт-Петербурге несколько ресторанов. В СМИ Пригожина называют “поваром Путина”, поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ.

Пригожин с 2016 года находится под американскими санкциями из-за агрессии России в отношении Украины (в Вашингтоне считают, что он предоставляет материальную поддержку и технологическую помощь должностным лицам РФ). Санкции введены также против частной военной компании “Вагнер” и “Агентства интернет-исследований”, известного как “фабрика троллей”. На ЧВК “Вагнер” ограничения были наложены в 2017 году за участие в конфликте в Украине и нарушение ее территориальной целостности, а против “Агентства интернет-исследований” – в 2018 году за кибератаки и вмешательство в президентские выборы в США 2016 года.

В октябре 2020 года Евросоюз и Великобритания также ввели санкции против Пригожина, обвинив его в поставках оружия в Ливию.

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