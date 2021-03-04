 

В черниговском лицее помощник воспитателя ударил 17-летнего ученика, тому удалили селезенку

04.03.2021, 17:58, Новости дня
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В Черниговском лицее с усиленной военно-полевой подготовкой помощник воспитателя ударил кулаком одного из лицеистов, через несколько дней ученика госпитализировали, сообщила 3 марта пресс-служба областной прокуратуры. 

Лицеиста прооперировали, проинформировали в прокуратуре. “Укринформ” уточнил, что ученику удалили селезенку. 

По данным “Обозревателя”, инцидент произошел 28 февраля: помощник воспитателя во время вечерней проверки ударил ученика в живот, а на следующий день тому стало плохо, у него диагностировали разрыв селезенки. 

И.о. начальника лицея Евгений Казанин рассказал “Обозревателю”, что помощника воспитателя, который ударил ученика, отстранили от работы, а в учебном учреждении назначили внутреннюю проверку. По словам Казанина, ранее на помощника воспитателя “не жаловались” и он имеет хорошую характеристику. 

“Сейчас идет следствие. Мы не разговаривали с родителями, поскольку они не приходили, а во время следствия общение с ними может выглядеть как давление. Органы разбираются в этом. Могу сказать, что никакого конфликта между помощником воспитателя и лицеистом не было”, – отметил и.о. начальника лицея. 

Правоохранители открыли уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений воспитаннику лицея (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). 

В лицее готовят воспитанников к получению высшего военного образования и военной карьере.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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