 

Российские женщины пожаловались на насилие на работе

04.03.2021, 17:56, Разное
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Аналитики популярного сервиса по трудоустройству HeadHunter выяснили, как часто российские женщины сталкиваются с насилием и жестоким отношением на работе. Выяснилось, что этому подверглись большинство сотрудниц.

Более двух третей (73%) участниц опроса заявили, что стали жертвами насилия и абьюза. И лишь 27% женщин сообщили, что подобных случаев в их карьере не было. Более того, 60% опрошенных признались, что насилие оказывали начальники, а 27% пожаловались на коллег, сообщает Ura.ru.



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