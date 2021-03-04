Познер о блокировке оппозиционных каналов на Украине: Это очень плохой признак

04.03.2021, 17:56, Разное

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В начале февраля украинский президент Владимир Зеленский ввел санкции против каналов “112 Украина”, NewsOne и ZIK. Глава страны пояснил, что пошел на такой шаг ради защиты национальных интересов. Политик отметил, что эти СМИ “вливали украинцам в уши бесконечные потоки лжи”.

Журналист Владимир Познер заявил, что блокировка телеканалов – это признак слабости власти. Таким образом Зеленский и его команда показывают, что им нечего ответить в “информационном состязании” с оппозицией. “Это очень плохой признак, на самом деле”, – подчеркнул телеведущий.

Познер напомнил, что власти Советского Союза запрещали вещание “Голоса Америки”, “Немецкой волны”, BBC, потому что боялись правдивой информации о себе. Государству нечем было крыть СМИ, и в результате они “заглушали” их, чтобы никто из граждан не мог почитать их или послушать.

По мнению журналиста, похожая ситуация сегодня наблюдается на Украине. Если бы запрещенные телеканалы действительно говорили неправду, то власти могли бы их легко разоблачить. “Значит, они что-то такое говорят, чего вы боитесь и вам нечем крыть”, – выразил мнение Познер в эфире ютуб-программы “И Грянул Грэм”.

Отметим, что против блокировки телеканалов выступила украинская партия “Оппозиционная платформа – За жизнь”. Ее представители недавно сообщили о начале сбора подписей за импичмент Владимира Зеленского. Президента обвиняют в нарушении международных норм демократии и узурпации власти.