Диетолог из Австралии Лора Форд развеяла три основных мифа о здоровом питании и похудении

04.03.2021, 17:54, Разное

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Австралийский специалист в области похудения и здорового питания диетолог Лора Форд развеяла три мифа, связанных со сбросом лишнего веса. Она перечислила продукты, которые не стоит исключать из рациона и успокоила тех, кого волнует ежедневное колебание веса.

Так, в целях похудения люди часто полностью исключают углеводы из своего рациона. По словам Лоры Форд, подобное поведения является одной из частых ошибок, поскольку мозгу для нормального функционирования нужны углеводы. Диетолог советует употреблять не простые, а сложные углеводы. В большом количестве они содержатся в цельнозерновом хлебе, макаронах, буром рисе и батате.

Кроме того, диетолог посоветовала ограничить потребление безглютеновых продуктов. Очень часто их обрабатывают разными способами, после всех стадий эти продукты лишаются полезных свойств. Лора Форд отметила, что при отсутствии непереносимости клейковины в рацион предпочтительно добавлять обычные продукты.

Во время похудения иногда наблюдается картина, когда весы на протяжении дня показывают разные значения. Разброс может составлять до 2,7 кг, но Лора Форд считает это нормальным процессом. На колебания веса влияют множество факторов: количество сна, спортивная нагрузка и размер суточного рациона питания.

Источник: lenta.ru