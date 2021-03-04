Компания Lockheed Martin создала беспилотник для прорыва российских ЗРК С-400 «Тайфун»

04.03.2021, 17:54, Разное

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Американская компания по производству военной авиационной техники Lockheed Martin показала беспилотник Speed Racer («скоростной гонщик»), способный преодолеть оборону российского комплекса С-400. Также дрон может атаковать наземные объекты и отрываться от преследования.

По словам военного эксперта из издания Aviation Week & Space Technology Стивена Тримбла, новый дрон Speed Racer компании Lockheed Martin создан для выполнения комплекса боевых задач. Например, он может самостоятельно захватывать позиции врага. Но наиболее впечатляющей его способностью является прорыв российских комплексов С-400 «Триумф».

Кроме того, БПЛА Speed Racer может атаковать китайские зенитно-ракетные комплексы HQ-9, вражеские пункты командования и средства связи. Для этого он оснащен осколочно-фугасной боеголовкой, добавил Стивен Тримбл. Также дрон имеет достаточно мощные двигатели, позволяющие ему оторваться от преследования.

Источник: lenta.ru