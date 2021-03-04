 

ФБР выплатило Валерии 250 тысяч долларов за информацию о графике рабочих поездок Пригожина

04.03.2021, 17:51, Разное
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Певица Валерия подтвердила получение 250 тыс. долларов от Федерального бюро расследований США за предоставленную информацию о графике рабочих поездок Иосифа Пригожина в марте 2021 года.

В списке более 20 концертных площадок, на которых Пригожин организует различные мероприятия.

Ранее ФБР обвинила Пригожина в покушении на жизнь Алексея Навального с использованием боевого нервнопаралитического вещества класса «Новичок», а также во вмешательстве в американские выборы. Также, по мнению властей США, Пригожин является личным поваром Владимира Путина, таким образом нарушает санкционный режим, запрещающий поставлять российскому лидеру продовольствие. Сам продюсер назвал эти обвинения нелепыми, однако выразил готовность встретиться с агентами лично и обсудить все имеющиеся у них вопросы.

За любую информацию о местонахождении Пригожина была объявлена награда в 250 тысяч долларов. Уже на следующий день после публикации этой информации с представителями ФБР связалась супруга продюсера и предоставила им исчерпывающую информацию о его гастрольном туре.

– Я, конечно, удивилась, что ФБР так дорого платит за информацию о местонахождении моего супруга. Я хотела дать им домашний адрес, но мы с Иосифом часто ездим по командировкам и почти не бываем дома. Большую часть марта мы проведём в США, особенно в Чикаго и Сан-Франциско. Если они зачем-то хотят с ним встретиться, то гораздо удобнее сделать это во время гастрольного тура. Я предоставила им адреса отелей, где мы будем останавливаться, и самих концертных залов. Надеемся, что для агентов не составит труда найти нас, – написала Валерия в Instagram.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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