В Оренбурге наградили полицейских, получивших обморожения при спасении водителей на трассе

04.03.2021, 17:46, Новости дня

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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал героями и наградил часами двух полицейских, которые получили обморожения, спасая застрявших на заснеженной трассе водителей, информирует пресс-служба главы региона.

«Денис Паслер в Орске вручил наградные часы лейтенанту Дарбеку Шукумову и старшему лейтенанту Анатолию Корецкому – инспекторам ДПС ОМВД РФ по Новоорскому району», – говорится в сообщении на сайте губернатора Оренбургской области.

На вручении награды полицейские рассказали, что сначала считали проезжающие машины, а потом стало не до этого. Они вспоминают, как спасенные водители сигналили и благодарили их.

«От имени всех, кому вы помогли, от себя лично – благодарю за службу. Вы продемонстрировали настоящий героизм», – обратился к инспекторам глава региона.

Оренбургские инспекторы ДПС Дарбек Шукумов и Анатолий Корецкий 23 февраля в течение нескольких часов помогали водителям выехать с заснеженного участка дороги с переметами и сопровождали транспортные средства бегом, указывая дорогу. Полицейские получили обморожения, им была оказана медицинская помощь.