Эксперт пояснила слова Путина о толкающих детей к суициду «уродах»

04.03.2021, 17:46, Новости дня

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«Думаю, президент РФ Владимир Путин имел в виду атаки через соцсети. Там сейчас есть масса деструктивных групп, которые систематически вовлекают подростков в различные акции», – сообщила глава группы компаний InfoWatch Наталья Касперская в комментарии газете ВЗГЛЯД.

«Есть владельцы этих групп, то есть люди, которые их открывали», – продолжила собеседница. Как правило, прячутся под никами. Вычислять их – отдельная задача. Этим должны заниматься силовые структуры».

«Мы же можем установить, что один и тот же человек является владельцем нескольких групп деструктивной тематики, – отметила Касперская. – Причем интересно, что один человек владеет, как правило, несколькими группами разных деструктивных тематик. Например, группой пропаганды наркотиков и группой обучения травле. В среднем, число владельцев групп в 10 раз меньше числа самих групп».

По словам эксперта, «сложно сказать, какова главная цель авторов таких сообществ. Иногда кажется, что это именно заработок, иногда, – что это системная работа по вовлечению молодежи в деструктивные течения и развалу базовых ценностей».

Говоря о мерах борьбы с подобными сообществами, Касперская напомнила о том, что существует Закон об обязанности соцсетей блокировать запрещенный контент. «Дело в том, что блокировать что–либо в соцсетях Роскомнадзор сам не может. Для этого ему надо договариваться с соцсетями. А они не всегда идут на контакт и выполняют требования Роскомнадзора», – отметила специалист.

Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что как только полиция находит тех, кто подталкивает детей к самоубийствам в интернете, они «в штаны накладывают в прямом смысле слова». Глава государства назвал таких людей букашками, которых «раздавить не жалко».