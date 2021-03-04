СМИ: дочь Мерил Стрип встречается с музыкантом Марком Ронсоном

04.03.2021, 17:20, Разное

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По информации издания The Sun, роман 34-летней дочери оскароносной актрисы Мерил Стрип – Грейс Гаммер – и 45-летнего автора хита Uptown Funk Марка Ронсона длится несколько месяцев. Впервые молодых людей засняли вместе еще в сентябре прошлого года за ужином в одном из ресторанов Нью-Йорка, но тогда их встречу папарацци не приняли за романтическое свидание. Автор колонки Саймон Бой утверждает, что Грейс Гаммер и Марк Ронсон скрывают свой роман, но определенно вместе.

Они вместе уже несколько месяцев, но ограничения из-за коронавируса осложнили ситуацию. Особенно когда ему пришлось улететь на родину в Великобританию, они стали реже видеться. Но поддерживают отношения на расстоянии… Марк довольно скрытный, да и Грейс тоже,

– рассказал журналисту источник, близкий к паре. Кроме того, сообщается, что не так давно музыканта видели, заходящим в дом Мерил Стрип — вероятно, Грейс познакомила бойфренда с родителями.

Грейс Гаммер с сестрами – Мэми и Луизой Марк Ронсон

Грейс — средняя дочь голливудской звезды Мерил Стрип и ее супруга Дона Гаммера. У пары также есть старший сын Генри (1979 г. р.), дочь Мэри “Мэми” (1983 г. р.) и дочь Луиза (1991 г. р.). Кстати, в марте 2019-го Мерил Стрип впервые стала бабушкой – ее старшая дочь Мэри родила сына. Сама Грейс много лет встречалась с другом детства, тоже музыкантом Тэем Стрэтейрном. Летом 2019 года они поженились, но внезапно через 42 дня развелись, по какой причине – неизвестно.

Марку же ранее приписывали роман с актрисой из “Гарри Поттера” Женевьев Гонт, но слухи так и не получили официального ни подтверждения, ни опровержения. Но и без этого у Ронсона была богатая на события личная жизнь. В далеком 2003 году музыкант был помолвлен с актрисой Рашидой Джонс, но спустя год после помолвки пара распалась. В сентябре 2011-го он связал себя узами брака с актрисой Жозефин де ла Буме, с которой встречался до свадьбы на протяжении двух лет. Их брак просуществовал пять лет. Новость о разводе появилась в мае 2017-го. Согласно данным TMZ, Жозефин подала документы в суд, указав дату расставания – 21 апреля – и довольно банальную причину – “непримиримые разногласия”. Ни Ронсон, ни де ла Буме не стали комментировать разрыв, но долго намекали на расставание в Instagram многозначительными цитатами и фото. Марк тяжело переживал разрыв, и страдания даже вдохновили его на создание альбома Late Night Feelings. Новые отношения Марк завел спустя полгода – его новой спутницей стала исполнительный продюсер на американском телевидении Ребекка Шварц. Однако их роман продлился не больше 6 месяцев.