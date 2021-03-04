Ученые представили новые твердотельные батареи

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04.03.2021, 17:12, Новости дня
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По словам ученых, использование слабых электролитов для твердотельных аккумуляторов позволяет решить сразу две задачи: обеспечить долговечность батареек, а также повысить их безопасность для экологии.

В основу новой технологии легло использование натрий-ионного проводника, который выдерживает тысячу циклов разрядки и зарядки, после чего емкость батареи остается на высоком уровне – почти 90%.

Но самое главное, что химический состав батарейки, которую рано или поздно все-таки выбросят, не так опасен для окружающей среды. Ученые считают, что своей разработкой убили сразу двух зайцев и прогнозируют, что новая технология вскоре завоюет мировой рынок. А может ли быть иначе?



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