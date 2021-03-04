 

Оказалось, что горячая пища способствует похудению

04.03.2021, 17:12, Новости дня
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Если вы хотите сбросить лишний вес своего тела, употребляйте горячую пищу, советуют специалисты. К выводу об ее пользе пришли ученые сразу из нескольких американских университетов, проводившие соответствующие исследования. Результаты опубликованы в журнале Appetite.

Все дело в том, что горячая еда воспринимается организмом как более сытная. В результате человек употребляет меньше калорий и переедания не происходит. Это самая простая и доступная диета, не требующая особых усилий. Просто ешьте хорошо разогретые блюда, а не теплые или полностью остывшие.

Исследования показали, что люди, употребляющие горячие блюда, в два раза реже заказывают дополнительные закуски. Они наедаются сразу, быстро утоляют чувство голода в отличие от тех, кто соглашается есть теплые или холодные блюда.



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