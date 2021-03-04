СБУ разоблачила схему незаконного возмещения НДС на сумму почти 1 млрд грн

04.03.2021, 17:08, Новости дня

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В Украине разоблачили схему незаконного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) почти на 1 млрд грн, в которой участвовал ряд фиктивных фирм. Об этом 4 марта сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

“Оперативники спецслужбы установили ряд фирм, финансово-хозяйственная деятельность которых заключалась в проведении фиктивных бестоварных операций, которые позволяли претендовать на безосновательное возмещение НДС из государственного бюджета”, – говорится в сообщении.

По материалам СБУ, Государственная налоговая служба Украины провела ряд контрольно-проверочных мероприятий, в результате чего задекларированные суммы бюджетного возмещения НДС уменьшены 992,3 млн грн.

По данным Министерства финансов Украины, в 2020 году в общий фонд государственного бюджета поступило 507,5 млрд грн налоговых платежей (это на 49,2 млрд грн больше запланированного).

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