Украинский совет бизнеса призвал Раду уменьшить плату за расчеты по терминалу, чтобы снизить цены

04.03.2021, 17:08, Новости дня

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Украинский совет бизнеса (УСБ) привал народных депутатов принять закон о снижении платы за расчеты с помощью платежных терминалов в торговых сетях. Об этом говорится в заявлении УСБ, опубликованном 4 марта на ее официальном сайте.

В объединении призвали парламент рассмотреть зарегистрированные ранее в Верховной Раде законопроекты и разработать на их основе новый, который будет призван урегулировать снижение до европейского уровня ставок эквайринга и интерчейнджа.

“Учитывая монополизацию рынка этих услуг и многолетнее бездействие АМКУ, считаем приемлемой мерой прямое законодательное регулирование тарифов на эквайринг и интерчейндж (до 0,5% и 0,3% соответственно). С целью развития безналичных расчетов, имплементации норм европейского законодательства, поддержки бизнеса во время пандемии призываем народных депутатов рассмотреть законопроекты №4178 и №4178-1 и на их основе разработать 4178-р, который урегулирует вопрос снижения ставок эквайринг и интерчейндж до европейского уровня оптимальным образом”, – сказано в обращении.

Бизнесмены подчеркнули, что в Украине – один из самых высоких в Европе межбанковских сборов.

“В Украине эта ставка достигает 2,4%, при средней около 2%. Так, в странах-членах Европейского союза межбанковский сбор (интерчейндж), который является самой большой комиссией за администрирование каждой проведенной операции, ограничен положениями регламента №2015/751 от 29.04.2015 г. И, как следствие, – составляет 0,2–0,3%. К примеру, согласно информации, размещенной на официальном сайте Mastercard, размер комиссии интерчейндж при расчете потребителей платежными картами (Consumer Card Interchange Fees) в Италии, Бельгии, Австрии, Франции, Германии, Латвии, Болгарии – составляют от 0,2 до 0,3%, а иногда для сферы ритейла – 0%, в Узбекистане – base 0,75%, в Турции колеблются от 0,65 до 1,32%, в Республике Беларусь – от 0,3 до 0,8% и т.д.”, – заявили авторы.

В других странах при такой ситуации власти приняли ограничительные антимонопольные меры, добавили в УСБ.

“Например, канадский банковский регулятор ввел ограничение тарифа, ЕС ввел законодательные ограничения тарифов, Верховный суд Великобритании постановил, что плата за транзакции, установленные Visa и Mastercard, нарушала законы о конкуренции и т.д.”, – отмечают в объединении.

Снижение стоимости платежей позволит уменьшить цены на товары и поддержать малый и средний бизнес, которые больше всего страдают от последствий пандемии коронавирусной инфекции, убеждены в УСБ.

Украинский Совет Бизнеса – крупнейшее в Украине объединение 93 ведущих бизнес-ассоциаций, цель организации – консолидация бизнеса и реализация общественно важных реформ.

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