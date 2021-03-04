 

Украинский совет бизнеса призвал Раду уменьшить плату за расчеты по терминалу, чтобы снизить цены

04.03.2021, 17:08, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украинский совет бизнеса (УСБ) привал народных депутатов принять закон о снижении платы за расчеты с помощью платежных терминалов в торговых сетях. Об этом говорится в заявлении УСБ, опубликованном 4 марта на ее официальном сайте.

В объединении призвали парламент рассмотреть зарегистрированные ранее в Верховной Раде законопроекты и разработать на их основе новый, который будет призван урегулировать снижение до европейского уровня ставок эквайринга и интерчейнджа.

“Учитывая монополизацию рынка этих услуг и многолетнее бездействие АМКУ, считаем приемлемой мерой прямое законодательное регулирование тарифов на эквайринг и интерчейндж (до 0,5% и 0,3% соответственно). С целью развития безналичных расчетов, имплементации норм европейского законодательства, поддержки бизнеса во время пандемии призываем народных депутатов рассмотреть законопроекты №4178 и №4178-1 и на их основе разработать 4178-р, который урегулирует вопрос снижения ставок эквайринг и интерчейндж до европейского уровня оптимальным образом”, – сказано в обращении.

Бизнесмены подчеркнули, что в Украине – один из самых высоких в Европе межбанковских сборов.

“В Украине эта ставка достигает 2,4%, при средней около 2%. Так, в странах-членах Европейского союза межбанковский сбор (интерчейндж), который является самой большой комиссией за администрирование каждой проведенной операции, ограничен положениями регламента №2015/751 от 29.04.2015 г. И, как следствие, – составляет 0,2–0,3%. К примеру, согласно информации, размещенной на официальном сайте Mastercard, размер комиссии интерчейндж при расчете потребителей платежными картами (Consumer Card Interchange Fees) в Италии, Бельгии, Австрии, Франции, Германии, Латвии, Болгарии – составляют от 0,2 до 0,3%, а иногда для сферы ритейла – 0%, в Узбекистане – base 0,75%, в Турции колеблются от 0,65 до 1,32%, в Республике Беларусь – от 0,3 до 0,8% и т.д.”, – заявили авторы.

В других странах при такой ситуации власти приняли ограничительные антимонопольные меры, добавили в УСБ.

“Например, канадский банковский регулятор ввел ограничение тарифа, ЕС ввел законодательные ограничения тарифов, Верховный суд Великобритании постановил, что плата за транзакции, установленные Visa и Mastercard, нарушала законы о конкуренции и т.д.”, – отмечают в объединении.

Снижение стоимости платежей позволит уменьшить цены на товары и поддержать малый и средний бизнес, которые больше всего страдают от последствий пандемии коронавирусной инфекции, убеждены в УСБ.

Украинский Совет Бизнеса – крупнейшее в Украине объединение 93 ведущих бизнес-ассоциаций, цель организации – консолидация бизнеса и реализация общественно важных реформ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.11 / Минобороны: Режим прекращения огня в Карабахе соблюдается

28.06 / В Британии создали охлаждающую одежду

11.09 / Бренд Lexus представил ограниченную серию купе RC F Fuji Speedway Edition

08.07 / Путин и Си Цзиньпин обсудили наращивание поставок углеродов

26.11 / CNN – Байден набрал рекордное число голосов на американских выборах

14.09 / Компания Brabham представила свой новый суперкар

16.07 / В мире: Место белорусского Батьки может занять незнакомка

16.11 / Майя Санду победила на президентских выборах в Молдавии

19.08 / Выступления Билла Клинтона и супруги Байдена – в фокусе второго дня съезда демпартии

07.07 / Уникальный автомобиль Sabre SixTen выставили на продажу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска