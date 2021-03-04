Мишель: Судебная реформа и борьба с коррупцией в Украине должны проходить одновременно

04.03.2021, 17:08, Новости дня

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Президент Европейского Совета Шарль Мишель считает основными условиями построения сильной демократической модели в Украине доверие граждан к демократическим институтам и борьбу с коррупцией. Об этом он сказал в интервью “Общественному”.

“Ключевым моментом, по нашему мнению, является то, что судебная реформа и борьба с коррупцией должны проходить одновременно. Очень важно для граждан иметь доверие к демократическим институтам, особенно к судебным институтам”, – сказал он.

По мнению Мишеля, важно гарантировать независимость институтов, которые отвечают за борьбу с коррупцией. Также необходимые законодательные реформы для борьбы с теми, кто не уважает основные принципы демократической системы.

“Мы поддерживаем все попытки, особенно президента [Владимира] Зеленского, чтобы убедиться, что вы можете прогрессировать, во-первых, для обеспечения доверия ваших граждан в демократические институты, во-вторых, результаты в борьбе с коррупцией сделают страну более привлекательной для инвестиций”, – сказал он.

О необходимости проведения судебной реформы и обеспечения независимости этой ветви власти в последнее время заявляли в ПАСЕ и Международном валютном фонде. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал ее важнейшей для Украины.

Судебную реформу в Украине начали в 2014 году. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.

В декабре 2016 года парламент принял закон о создании Высшего совета правосудия. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должности, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. В Совете Европы заявляли, что конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, соответствовали стандартам организации.

Пятый президент Петр Порошенко говорил, что его каденции не хватило, чтобы завершить судебную реформу, и менее всего она коснулась судов первой инстанции.

16 октября 2019 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект относительно деятельности органов судейского управления. Предусмотрены сокращение Верховного Суда с 200 до 100 человек путем проведения повторного отбора судей, ликвидация Высшей квалификационной комиссии судей Украины, расширение полномочий Высшего совета правосудия, возможность подачи анонимных жалоб на судей и сокращение сроков дисциплинарных процедур по ним. Автор документа, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 4 ноября. Венецианская комиссия 9 декабря опубликовала официальное заключение о судебной реформе Зеленского, в котором раскритиковала закон.

22 июня 2020 года Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в закон Украины “О судоустройстве и статусе судей”. Венецианская комиссия оценила документ в основном положительно. В ноябре Рада отправила законопроект Зеленского на доработку. В феврале 2021-го он внес в парламент еще три проекта законов, касающихся функционирования судебной системы.

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