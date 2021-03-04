Литвин: Мы лишь Мьянма, отпетлявшая от диктатуры. Но люди у нас думают, что мы Франция, которой почему-то не повезло договориться с Pfizer

04.03.2021, 17:08, Новости дня

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Что неизменно поражает, так это то, как наши люди думают, что живут в обществе, типа как Израиль или Канада, и поэтому для нас должны были доставить сразу вакцину от Pfizer, которая считается передовой. Как Нетаньяху вкололи, так сразу и украинскому Facebook должны были уколоть.

Отсталое общество не может быть среди первых за авангардной вакциной, это невозможно по определению. Достаточно подумать о количестве людей в современных мощных обществах, подумать об объемах производства вакцин, трезво оценить состояние нашего общества и понять, что претензии неадекватны.

Например, почему у нас уже много лет есть проблема с “евробляхами”? Потому что отсталые. Почему у нас уже много лет не могут легализовать каннабис даже для медицины? Потому что отсталые. Почему у нас выходят протестовать массово против кассовых аппаратов и необходимости просто давать клиенту чек, когда покупают не огурцы на рынке, а крупную бытовую технику или ювелирные изделия? Потому что отсталые. Почему у нас Верховная Рада что-то голосует об очереди в детские сады? Тоже потому что отсталые и не можем решить даже проблему с доступом в детские сады, хотя мэры большинства городов вместе с дружочками всегда успевают наворовать столько, что в целом хватило бы на детские сады не только для детей, кому нужно, но и для всех в Facebook по два раза.

Таких примеров миллион. Эта отсталость – во всем. От быта до градостроительства. В течение десятилетий. И любой шаг на преодоление отсталости вызывает истерику. Вспомните хотя бы земельную реформу. Или попытки выгнать свиней из Конституционного Суда.

Кто будет рассматривать в качестве приоритета сотрудничество с отсталым обществом? Какой Pfizer? Чтобы быть среди тех, кто первым забирает, сколько хочет то, что считается передовым, надо иметь соответствующий потенциал. Имеем ли его мы? Нет, не имеем. Мы с вами всего лишь Мьянма, которой повезло отпетлять от диктатуры и еще от зависимости от золотозубой политической элиты, которая умеет только коррупцию. Но люди у нас думают, что мы как минимум Франция, которой почему-то не повезло договориться с Pfizer. М-да.

Источник: Дмитро Литвин / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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