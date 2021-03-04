 

Представительство ЕС в Украине заявило, что наблюдает за делом Стерненко

04.03.2021, 17:08, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Представительство Европейского союза в Украине в курсе о приговоре, который вынес активисту Сергею Стерненко Приморский районный суд Одессы и о реакции на него в украинском обществе. Об этом сообщила “Радіо Свобода” 4 марта со ссылкой на комментарий представительства.

“Мы ожидаем, что украинская власть обеспечит надлежащий процесс на следующих этапах судебного разбирательства. Мы подчеркиваем необходимость внедрения реформы верховенства права, в частности судебной системы, которая обеспечит независимость и объективность и таким образом улучшит доверие украинцев к судебным решениям”, – заявили в представительстве ЕС.

Стерненко 23 февраля 2021 года признали виновным по делу о похищении экс-депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича. Его приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества. Такой же срок получил и другой фигурант дела, Руслан Демчук. Обоих арестовали в зале суда.

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследовали с 2015 года. Его и Демчука арестовывали, но впоследствии выпускали под залог.

Стерненко отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что единственное доказательство в деле – показания Щербича. По данным прокуратуры, в деле фигурируют также протоколы осмотра места происшествия и судебные экспертизы. Защита Стерненко настаивала, что они были проведены с многочисленными нарушениями. В частности, к следственному эксперименту следователи привлекли свидетеля, имя которого не назвали и не вызвали на слушания в суде, дом Стерненко обыскивали без присутствия адвоката, а экспертизу шумового пистолета, по словам адвокатов, провели некорректно, писал “Бабель”.

После решения суда и взятия Стерненко под стражу в нескольких городах Украины прошли акции протеста, в частности в Одессе, Житомире и Киеве под Офисом президента. На Банковой протесты закончились столкновениями с правоохранителями. Полиция задержала 17 протестующих, минимум семь человек получили травмы. Ожоги глаз получили 27 полицейских и нацгвардейцев. 27 февраля в Киеве снова состоялся митинг в поддержку активиста. Он прошел без нарушений.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.03 / Аваков: В премьер-министры я предложу Гордона

29.06 / Starbucks и Pepsi поддержат бойкот Facebook

17.07 / В РЖД назвали сроки возобновления пассажирского ж/д сообщения с Белоруссией

10.08 / Китайский лидер поздравил Лукашенко с победой на выборах

26.09 / Бутусов: Левый двигатель разбившегося Ан-26 наработал после капремонта на 589 часов больше допустимого максимума

29.09 / В Москве за сутки умерли 27 пациентов с коронавирусом

19.09 / Захарова раскрыла сценарий вмешательства ЕС в дела Белоруссии

20.08 / “Без него скучно”. Пригожин заявил, что готов оплатить лечение Навального

29.06 / В России голодовку объявили 24 гражданина Таджикистана, которых после освобождения из тюрьмы поместили в изолятор

11.12 / В Украине польских захоронений значительно больше, чем украинских в Польше – глава УИНП

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска