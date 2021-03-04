 

Путин пошутил про похожий на дворец реабилитационный центр

04.03.2021, 17:06, Разное
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Один из волонтеров пригласила президента на открытие реабилитационного центра для детей-инвалидов “Сердце” в Ленинградской области. Владимир Путин ответил согласием и добавил, что здание внешне напоминает дворец. “Только мне его не переписывайте”, – пошутил он.

В январе этого года в Сети распространилась двухчасовая видеозапись об огромном особняке под Геленджиком. Авторы материала называют это здание дворцом Путина. Сам президент опроверг эти данные, подчеркнув, что ничего из указанного в ролике не принадлежит ни ему, ни его родственникам.

Через некоторое время связь с журналистами вышел российский предприниматель Аркадий Ротенберг. Миллиардер решил пресечь все слухи и домыслы, сообщил, что особняк под Геленджиком принадлежит ему. Он также заявил о планах сделать из здания апарт-отель к 2023 году.



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