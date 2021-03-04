 

Путин пообщался с победительницей конкурса “Большая перемена”

04.03.2021, 17:06, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Школьница рассказала президенту о своем регионе и поддержании традиций прошлого. Лещенко вместе с другими активистами “Большой перемены” организовала акцию “Добрая суббота”: ребята помогают пожилым людям, укрепляют связь поколений.

«Благодаря моей команде единомышленников в рамках акции #ДобраяСуббота мы запустили Всероссийскую лыжню «Большой перемены», в которой приняли участие более 40 регионов России. «Большая перемена» в наше время – это единственная платформа, в которой дети могут реализовать себя по разным направлениям», – сказала Лещенко.

После конкурса она создала ассоциацию активных наставников. Участники первого сезона помогают будущим конкурсантам. Кроме того, многие из тех, кто участвовал в “Большой перемене”, стали волонтерами акции “Мы вместе”, отметила школьница.

Президент обратился к ней и всем участникам конкурса со словами поддержки. «Вы проделали огромную и очень важную работу с хорошими результатами. Чувствуйте себя как дома, даже если вы далеко от Москвы за многие тысячи километров», – сказал глава государства.

Путин отметил работу активистов по подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он пообещал дальнейшую поддержку движения в рамках “Большой перемены”.

Конкурс “Большая перемена” – один из проектов президентской платформы “Россия – страна возможностей”. В первом сезоне участвовали более миллиона школьников со всех регионов. Конкурс проходит ежегодно. Новый сезон начнется 26 марта.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Скандалы: К миллиардам Алексея Шапошникова не нашлось претензий

28.08 / Собянин назвал сроки окончательной победы над коронавирусом в России

11.10 / Мнение: Польша против Газпрома, «Хроника текущих событий» и Ленин о буржуазном патриотизме

22.07 / Эксперт назвал единственный шанс Лукашенко выиграть выборы

14.08 / Мнение: Время молотьбы

01.09 / Для спасения заповедника от «диких» туристов на Утрише построят коттеджный поселок Росгвардии

01.12 / Ротенберги музыку играют

24.06 / Жесткий характер: Муж Елены Летучей затыкает ей рот

22.07 / Поклонники восхитились фигурой 52-летней Алики Смеховой в ярком бикини

24.06 / “Я скрытый псих”: Лера Кудрявцева находится в состоянии стресса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска