Путин пообщался с победительницей конкурса “Большая перемена”

04.03.2021, 17:06, Разное

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Школьница рассказала президенту о своем регионе и поддержании традиций прошлого. Лещенко вместе с другими активистами “Большой перемены” организовала акцию “Добрая суббота”: ребята помогают пожилым людям, укрепляют связь поколений.

«Благодаря моей команде единомышленников в рамках акции #ДобраяСуббота мы запустили Всероссийскую лыжню «Большой перемены», в которой приняли участие более 40 регионов России. «Большая перемена» в наше время – это единственная платформа, в которой дети могут реализовать себя по разным направлениям», – сказала Лещенко.

После конкурса она создала ассоциацию активных наставников. Участники первого сезона помогают будущим конкурсантам. Кроме того, многие из тех, кто участвовал в “Большой перемене”, стали волонтерами акции “Мы вместе”, отметила школьница.

Президент обратился к ней и всем участникам конкурса со словами поддержки. «Вы проделали огромную и очень важную работу с хорошими результатами. Чувствуйте себя как дома, даже если вы далеко от Москвы за многие тысячи километров», – сказал глава государства.

Путин отметил работу активистов по подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он пообещал дальнейшую поддержку движения в рамках “Большой перемены”.

Конкурс “Большая перемена” – один из проектов президентской платформы “Россия – страна возможностей”. В первом сезоне участвовали более миллиона школьников со всех регионов. Конкурс проходит ежегодно. Новый сезон начнется 26 марта.