 

Путин рассказал о встрече в Кремле с другом-иностранцем

04.03.2021, 16:56, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин на встрече с волонтерами, участвующими в акции «Мы вместе», рассказал, как поздно вечером накануне общался в Кремле с другом-иностранцем, который приехал в Москву.

«Знаете, я могу с вами поделиться некоторыми вещами вот какого характера – я вчера вечером здесь в Кремле, работая, уже совсем поздно встречался с одним своим знакомым, коллегой, который приехал. Он иностранец и приехал по делам в Россию», – передает слова главы государства РИА «Новости».

По словам Путина, его друг, делясь своими впечатлениями, удивился, что «Москва живет». «У нас, говорит, в наших городах крупных, крупнейших городах Европы редкие машины на улицах, людей почти нет, все закрыто», – привел президент его слова. Путин не уточнил, кто это был.

Ранее на встрече с участниками акции «Мы вместе» Путин заявил о востребованности волонтеров, несмотря на отступающую пандемию.



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