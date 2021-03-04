 

Путин посоветовал не «ломать зубы» за пренебрежительное отношение к ветеранам

04.03.2021, 16:56, Новости дня
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Не стоит «ломать зубы тем», кто пренебрежительно относится к защитникам страны, поскольку они сами в своей злобе себе «зубы переломают», сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Тем, кто пренебрежительно относится к нашим ветеранам, зубы ломать не нужно, они сами в бессильной злобе себе зубы переломают. В том числе о наших ветеранах, потому что это люди особой закваски», – приводятся слова главы государства в Telegram-канале «Пул №3».

Напомним, депутаты всех фракций Госдумы внесли в профильный комитет поправки, которыми вводится ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, а также устанавливается уголовная ответственность за унижение их чести и достоинства.

За публичное оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны предлагается лишать свободы сроком на три года, а при наличии отягчающих обстоятельств – до пяти лет.



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