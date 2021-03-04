«Роскосмос» снабдит космонавтов инструкцией на случай вселения демонов в иностранных членов экипажа

04.03.2021, 16:51, Разное

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На сайте «Роскосмос» появилась информация о разработке специальной инструкции для космонавтов на случай одержимости демонами или бесами иностранных членов экипажа космических кораблей и станций. Как утверждают разработчики документа, строгое выполнение пунктов из списка предписаний позволит защитить членов российской команды при выполнении длительных международных миссий.

«Мы не можем оставлять наших космонавтов в духовной угрозе, поэтому внедрение данной инструкции — жизненная необходимость. Мы, русские, изначально лучше защищены, а вот нашим партнёрам мы так доверять, к сожалению, не можем. Помимо особой инструкции мы также обеспечим членов экипажа специализированными наборами, содержащими троекратно освященную воду в герметичной упаковке и холодный космический ладан, способный эффективно исполнять свои функции без горения», — рассказал пресс-секретарь компании Алексей Молодеев.

Также представитель Роскосмоса поделился некоторыми сведениями из документа.

«Например, рекомендуется не допускать разговоров о нетрадиционных отношениях на борту, а споры экипажа необходимо прерывать громким чтением молитвы», — добавил он.

Сообщается, что помощь в написании некоторых пунктов оказывало издательство «Черная Сотня», а опытная партия отправится в печать не раньше апреля этого года.

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