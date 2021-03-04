Установлена причина вымирания пчел

04.03.2021, 16:22, Новости дня

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В результате исследований, проведенных в Ланкастерском университете (Канада), удалось доказать, что главной причиной вымирания пчел является почвенный пестицид, появившийся в результате ведения интенсивного сельского хозяйства.

По данным исследований, ядохимикаты снизили воспроизводство этих важных для растений насекомых в среднем на 89%. Ученые напоминают, что большинство из существующих видов пчел являются дикими. А 70% из них строят свои гнезда неглубоко под землей.

Оказавшись в отравленной пестицидами среде, они просто вымирают, не оставляя потомства. Однако без пчел не происходит надлежащего опыления цветов, что приводит к снижению воспроизводства различных растений, в том числе и сельскохозяйственных.