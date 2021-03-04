Создана нейросеть для определения качества почвы

04.03.2021, 16:22, Новости дня

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Принципиально новую технологию определения качества почвы на больших территориях предложили российские ученые. Разработка велась в Институте физики Земли им. Шмидта.

Ученые предложили создать специальную нейросеть, данные в которую будут заноситься после рентгеновской томографии грунтов. В частности, таким образом можно создать карту пористости земли.

Как поясняют эксперты, такая информация очень важна для планирования посевов, отведения земельных участков для пастбищ, строительства различных объектов, дорог и т.д. Этот вид анализа производится и сейчас другими методами. Но погрешность очень высока, отмечают ученые. Если внедрить предложенную нейросеть, вероятность ошибок составит всего 5%.