 

Мать герцогини Кембриджской Кэрол Миддлтон рассказала, кем были ее родители

04.03.2021, 16:18, Новости дня
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Мать герцогини Кембриджской 66-летняя Кэтрин Кэрол Миддлтон в эксклюзивном интервью британскому изданию Good Housekeeping заявила, что она не из тех людей, которые предпочитают сидеть на диване.

По словам Кэрол Миддлтон, она ощущает в себе энергию и всегда получает удовольствие от работы. Она подчеркнула, что с детства видела пример своих родителей, которые много трудились, однако им приходилось сводить концы с концами.

Она сообщила, что ее отец был строителем, а мать часть дня работала в ювелирном магазине, а после шла на фабрику.

Carole Middleton opens up about her passion for her business https://t.co/j9k5TniTjC

— Good Housekeeping UK (@GHmagazine) March 4, 2021

Кэрол Миддлтон руководит компанией, которая занимается организацией и украшением праздников. В браке с Майклом Миддлтоном она родила троих детей – дочерей Кэтрин (1982) и Пиппу (1983) и сына Джеймса (1987).

Старшая дочь в 2011 году вышла замуж за принца Уильяма, получив титул герцогини Кембриджской.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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