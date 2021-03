Мать герцогини Кембриджской Кэрол Миддлтон рассказала, кем были ее родители

04.03.2021, 16:18, Новости дня

Мать герцогини Кембриджской 66-летняя Кэтрин Кэрол Миддлтон в эксклюзивном интервью британскому изданию Good Housekeeping заявила, что она не из тех людей, которые предпочитают сидеть на диване.

По словам Кэрол Миддлтон, она ощущает в себе энергию и всегда получает удовольствие от работы. Она подчеркнула, что с детства видела пример своих родителей, которые много трудились, однако им приходилось сводить концы с концами.

Она сообщила, что ее отец был строителем, а мать часть дня работала в ювелирном магазине, а после шла на фабрику.

Кэрол Миддлтон руководит компанией, которая занимается организацией и украшением праздников. В браке с Майклом Миддлтоном она родила троих детей – дочерей Кэтрин (1982) и Пиппу (1983) и сына Джеймса (1987).

Старшая дочь в 2011 году вышла замуж за принца Уильяма, получив титул герцогини Кембриджской.

