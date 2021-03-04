Крутихин: Видя нулевой эффект от санкций США, заграничные финансисты бросились приобретать российские долговые расписки – за день больше чем на $1 млрд

04.03.2021, 16:18, Новости дня

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Года четыре тому назад, когда в Белом доме появился Трамп, я принял участие в обсуждении американской политики в отношении путинской России. Эксперты из России, США и Европы пытались сформулировать внешнеполитические принципы новой администрации.

Предварительные опросы американцев показывали, что наибольшей популярностью у них пользуется вариант полного безразличия: пусть эти русские вытворяют, что хотят, а мы понаблюдаем со стороны. Вариант ублажения Путина даже не рассматривался (он полностью развязывал руки российскому президенту), а на вариант его “сдерживания” смотрели с опаской: крыса, загнанная в угол, может повести себя с опасной непредсказуемостью.

Мы всерьез рассчитывали на некую гибридную модель поведения американской администрации: для вида демонстрировать дружелюбие, но твердо давать отпор в принципиальных вопросах. Не прошло. В Америке демонстрация, пусть и показная, дружеского отношения к Кремлю вызывает резкое неприятие. Трамп кое-что в этом ключе делал (например, пригласив Путина, как равного, к тройственной беседе с саудовским королем по ОПЕК+ и это сработало), но последовательностью его подход не отличался.

Сейчас, судя по первым шагам новой администрации, наметился другой гибридный образ действий. На словах Россия объявляется таким же противником, как Китай, Иран и Северная Корея. Ей грозят пальчиком, но на деле объявляемые санкции Путину никак не вредят. Напротив, видя нулевой эффект этих санкций, заграничные финансисты бросились приобретать российские долговые расписки – и за день принесли в Москву в клювиках больше $1 млрд. Не видно настоящих действий и в отношении “Северного потока – 2”.

Похоже, у Путина в Вашингтоне появились настоящие друзья – пусть и громыхающие для вида угрозами.

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